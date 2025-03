Ringrazio Nordio per le risposte alle mie interrogazioni

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha espresso pubblico ringraziamento al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per le risposte ricevute a diverse interrogazioni riguardanti la condotta di magistrati, come Cascini, Santalucia e Albano. Le interrogazioni, datate 30 maggio 2023, 22 ottobre 2024 e 11 novembre 2024, sollecitavano chiarimenti sul dovere dei magistrati di mantenere comportamenti imparziali e sull’importanza di evitare atteggiamenti che possano compromettere la credibilità della magistratura.

Il ministro Nordio ha confermato l’intenzione del governo di affrontare la questione degli illeciti disciplinari tra magistrati, anche in seno alla riforma costituzionale già approvata alla Camera e in discussione al Senato. Ha sottolineato l’importanza di reintrodurre norme che proibiscano ai magistrati comportamenti che, pur legittimi, possano minare il prestigio dell’istituzione giudiziaria. Le risposte citano sentenze che evidenziano comportamenti potenzialmente compromettenti per l’indipendenza e l’imparzialità del magistrato.

Gasparri ha aggiunto che è cruciale introdurre correttivi per garantire l’imparzialità non solo nelle decisioni ma anche nei comportamenti extra funzionali dei magistrati. Ha evidenziato come il ministro, da esperto magistrato, tenga molto all’imparzialità. Le risposte significano che la libertà di espressione dei magistrati deve rispettare equilibri e misure nel rilascio di dichiarazioni pubbliche.

Infine, ha messo in evidenza che la Costituzione vale anche per la magistratura, ritenuta a volte sopra le leggi, ma ciò non è accettabile. Gasparri intende fornire maggiori dettagli delle risposte in una conferenza stampa imminente.