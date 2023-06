Ringrazia la donna che ha sfamato i suoi cuccioli: la mamma è dolcissima

Questa dolcissima mamma è una cagnolina che ha ringraziato in modo amorevole la donna che ha sfamato i suoi preziosi cuccioli.

Vivere per strada, per un animale a quattro zampe, è un compito difficile soprattutto se è una neomamma che deve occuparsi dei propri cuccioli. Un video commovente, mostra come reagisce una mamma cucciola quando una signora le mostra la gentilezza che non vedeva da parecchi giorni.

La cucciola ringrazia la donna per aver sfamato lei e i suoi cuccioli

Il video adorabile che sta spopolando su Internet fa davvero commuovere dalla dolcezza. La dolce clip è uscita il giorno della Festa della Mamma, ed è proprio con l’hashtag #mothersday2023 che la pagina Twitter ha condiviso questa emozionante reazione.

Tutto il mondo il 14 maggio ha celebrato la propria mamma con un gesto amorevole, ma non sono stati solo gli esseri umani a voler ringraziare le madri nella loro vita. Un video diventato virale su Twitter mostra come una cagnolina randagia, simil labrador, appena diventata madre, abbia ringraziato una donna per averla aiutata a nutrire i suoi cuccioli. Nel filmato, una donna è china mentre sembra smistare il cibo per i cuccioli che vivono al riparo in un edificio.

Oltre ad una ciotola per mangiare, i cuccioli hanno anche ricevuto dalla donna samaritana una calda coperta che possono usare come giaciglio. Mentre la donna sceglie il cibo per i cani, la mamma cane vede le intenzioni amorevoli della donna e le gira intorno scodinzolando felice e grata. La cagnolina si avvicina alla donna e le offre la zampa e la testa. La donna coglie l’indizio e accarezza delicatamente la mamma cane.

Mama dog shows gratitude to a woman for feeding her puppies.🙏❤️#MothersDay2023 pic.twitter.com/kDP9l4qrOf — o̴g̴ (@Yoda4ever) May 14, 2023

Il post ha ricevuto molte visualizzazioni e apprezzamenti attraverso condivisioni e commenti: “Quando la gratitudine ti viene espressa da un animale, hai raggiunto l’apice della generosità umana…“; “Tutti noi possiamo trovare ogni giorno il modo di fare la differenza nella vita di un animale! Grande video!“; “Questi video rendono Twitter sopportabile, grazie! Ma soprattutto, grazie per esservi presi cura di mamma e cuccioli”; “Do da mangiare a nove gatti selvatici nel mio portico. Alcuni di questi gatti mi permettono di accarezzare loro e i loro gattini“. “Ci sono ancora poche persone al mondo che si preoccupano degli animali indifesi e delle persone“.