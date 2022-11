Ringo: “I Maneskin sono terrificanti”, poi svela perché è costretto a rifiutare i reality

Ringo (il deejay, non i biscotti!) questa settimana ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera proprio come ha fatto Diana Del Bufalo. Nel corso dell’intervista ha affossato i Maneskin ed i reality show, ma andiamo con ordine.

Del gruppo romano ha detto che sono “terrificanti” e un “prodotto di marketing”.

“I Maneskin? Sono terrificanti. Sono un surrogato di un prodotto di marketing, non hanno nulla di vero, nemmeno il reggicalze. Mi dispiace e sono pronto a ricredermi… Per fare rock ‘n’roll c’è una cosa molto importante: non puoi essere un poser. La risposta è Iggy Pop. Mi aspetto un pezzo vero. Il brano ‘Zitti e Buoni’ lo hanno presentato a Sanremo. Capisce dove è l’errore? Un gruppo rock non dovrebbe essere al Festival di Sanremo. Vede quella foto? Ci sono quattro star che sono nell’olimpo: James Dean, Elvis, Humphrey Bogart, uno dei più fighi di tutti, Marilyn Monroe l’icona. Il rock ha leggi ben precise, integraliste, devi rispettarle. Uscire da un talent come X Factor non è rock”.

Quando il giornalista ha affrontato il capitolo reality ricordandogli la sua esperienza nel 2003 a L’Isola dei Famosi (durante la prima edizione), Ringo ha risposto:

“Ci sono stato solo 4 giorni, ero stato operato alla cistifellea e mi fece infezione. Se pagavano bene? Macché. Non ho preso una lira perché se abbandonavi non venivi pagato. All’epoca era davvero un programma sperimentale, mi sarebbe piaciuto farlo. Oggi è diventato un programma trash. Mi offrono sempre i reality, ma non posso andare: mi giocherei l’immagine di Virgin, la mia radio. Virgin è casa. Ero a 105 e il mio sogno era fare il primo network rock. Boom. L’abbiamo fatto davvero e sono passati 15 anni. Non saprei cosa altro fare, è il mio mondo. Oltre non c’è nulla, al massimo potrei tornare indietro come il gambero. Noi siamo un punto di riferimento per chi ama questo tipo di musica. Il panorama attuale pop mainstream invece non fa al caso mio, pieno di trapper, di poser , gente in posa. Posso dirlo? Il panorama attuale mi fa ca*are. Ho sentito Viola di Fedez e Salmo, non si offendano, ma è terrificante. Poteva farla Orietta Berti. Se questi sono i giovani che fanno musica”.