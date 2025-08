Ring Videocamera Pro 2K con Spotlight e Rilevazione 3D

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 229,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Immagini in una nitidezza straordinaria: Grazie alla risoluzione avanzata 2K, ogni dettaglio della tua casa viene catturato con chiarezza eccezionale. Con un campo visivo impressionante di 140° e visione notturna a colori, restare informato su cosa accade a casa non è mai stato così facile, giorno e notte.

Protezione di livello professionale: La videocamera Pro, dotata di faretti, offre una sicurezza wireless impeccabile per la tua abitazione. Le sue caratteristiche avanzate, come la rilevazione di movimento 3D e la vista dall’alto, ti garantiscono un controllo totale, mentre il wifi dual-band assicura una connessione stabile e veloce.

Illuminazione intelligente: Grazie all’illuminazione regolabile, potrai illuminare viali e angoli bui, mantenendo la tua casa visibile e protetta.

Attiva l’allerta: Grazie alla sirena di sicurezza integrata, puoi attivare l’allarme in un attimo, mantenendo il controllo in ogni situazione.

Facile integrazione: Collega Ring Chime per avere notifiche audio nel tuo ambiente domestico o utilizza comandi vocali tramite un dispositivo compatibile con Alexa per un controllo ancora più comodo.

Scopri di più, proteggi di più e goditi la tranquillità: con Ring Pro non solo osservi, ma anche agisci!

