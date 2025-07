Ring Videocamera Esterna Plus 2K Wireless – Sicurezza Fai-da-te!

🔥 Offerta Amazon

Cattura ogni istante con straordinaria nitidezza: con la risoluzione 2K, potrai goderti dettagli mai visti prima nella tua casa. La qualità dell’immagine Ring ha raggiunto un nuovo standard, garantendoti sempre il massimo della sicurezza.

Dalla luce del giorno alle ombre della notte: Non importa quanto sia buio, la nostra visione notturna avanzata offre colori vividi e dettagli chiari anche con scarsa illuminazione. Le luci stradali trasformano la notte in un quadro visibile, rendendo ogni momento significativo.

Installazione facile e veloce: Grazie al supporto incluso e alle varie possibilità di alimentazione, potrai posizionarlo su tavoli, muri o soffitti senza alcuno sforzo. Non dovrai più preoccuparti di complicate installazioni!

Vantaggi pratici:

Una panoramica senza precedenti: Con Ring Vision, la sicurezza domestica incontra la tecnologia all’avanguardia, combinando design intelligente e software avanzato per offrirti un’esperienza di protezione unica.

Interazione in tempo reale: Grazie a Live View e al sistema audio bidirezionale, potrai vedere e interagire istantaneamente, sentendoti sempre al sicuro.

Salva e rivivi i tuoi ricordi: Con la possibilità di archiviare i video per un massimo di 180 giorni, ogni attimo viene registrato. Ricevi avvisi su movimenti sospetti e rimani sempre informato con un piano Ring Home (venduto separatamente).

Inizia a proteggere ciò che ami: Con Ring, vedi, conosci e proteggi la tua casa come mai prima d’ora. Non lasciare nulla al caso!

