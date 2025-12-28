Ring Video Doorbell Plus 2K

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €179.99
⭐ Valutazione: 5 / 5
Ring Wired Video Doorbell Plus (newest gen) | Video Doorbell Camera | Retinal 2K | Wide Field of View | Radar Detection | 30-day free trial of Ring Subscription Plan
Scopri la nuova generazione di Ring Wired Video Doorbell Plus
La tua porta d’ingresso è il primo punto di contatto con il mondo esterno. Per questo, è fondamentale avere una visuale chiara e precisa di ciò che accade. Il nostro Ring Wired Video Doorbell Plus, con la tecnologia Retinal 2K, offre una risoluzione e una chiarezza senza precedenti, giorno e notte. La qualità del video può variare in base alla larghezza di banda di internet e alla temperatura del dispositivo.
Visibilità notturna eccezionale
Anche nelle condizioni di luce più basse, la nostra tecnologia Low-Light Sight offre una visuale vibrante e colorata di chiunque si avvicini alla tua porta. Inoltre, l’Adaptive Night Vision bilancia i bianchi e i neri per rivelare dettagli che l’occhio umano non può vedere.
Allarmi precisi, non falsi
La nostra tecnologia di rilevamento del movimento 3D, alimentata da radar, fornisce avvisi precisi e personalizzati per la tua casa. In questo modo, puoi essere sicuro di ricevere solo notifiche importanti.
Vantaggi pratici:
- Installazione hardwired semplice e veloce, con istruzioni passo dopo passo nell’app Ring o con l’aiuto di un installatore professionale
- Visita e parla con i visitatori da remoto con Live View e Two-Way Talk
- Integrazione con Alexa per notifiche personalizzate e monitoraggio domestico senza mani
Proteggi il tuo nucleo familiare con un piano di abbonamento Ring
Con un piano di abbonamento Ring, puoi salvare i video registrati per fino a 180 giorni, ricevere avvisi quando vengono rilevate persone e molto altro ancora. Non perdere l’opportunità di proteggere il tuo nucleo familiare e acquista ora il tuo Ring Wired Video Doorbell Plus!
