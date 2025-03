Ring Telecamera Interna (2ª Gen.) | Sorveglianza per Animali Domestici | Audio Bidirezionale, Privacy e Fai-da-Te | Prova Gratuita di 30 Giorni

50,99€ - 29,99 €

SICUREZZA INTERNA: videocamera di sicurezza plug-in che consente di aggiungere protezione e tranquillità ovunque all’interno della casa.

VIDEO IN HD A 1080p: controlla i tuoi animali domestici ovunque ti trovi con Live View in tempo reale e video in HD a 1080p.

SISTEMA AUDIO BIDIREZIONALE: di’ ciao! e fai sapere ai tuoi animali domestici che li stai guardando con il sistema audio bidirezionale.

COPERTURA PER LA PRIVACY RIMOVIBILE: ruota la copertura per la privacy per coprire la telecamera e spegnere il microfono in modo da avere il controllo di ciò che la videocamera interna (2ª gen.) vede, ascolta e registra.

OPZIONI DI INSTALLAZIONE VERSATILI: posiziona la telecamera interna su una superficie piana o fissala a una parete con la versatile staffa di montaggio.

FACILE DA INSTALLARE: la videocamera interna (2ª gen.) è facile da installare: basta collegarla a una presa elettrica standard.

AVVISI IN CASA: abbinala a Ring Chime o a un dispositivo compatibile con Alexa per ascoltare le notifiche audio in tutta la casa.

DISPOSITIVI COLLEGATI: l’app Ring ti consente di collegare tutti i tuoi dispositivi, regolarne le impostazioni e utilizzare le modalità di attivazione e disattivazione quando sei a casa o fuori. È richiesto un abbonamento Ring Home, (venduto separatamente)*.

VEDI DI PIÙ. SCOPRI DI PIÙ. PROTEGGI DI PIÙ: con un abbonamento Ring Home compatibile (venduto separatamente), puoi registrare 24/7 sui dispositivi idonei, scorrere indietro nella cronologia per rivedere ciò che hai perso, ricevere avvisi per le persone e molto altro ancora*.