Ring Spotlight Cam Plus: Telecamera di sorveglianza per esterni con video HD 1080p e visione notturna | Prova gratuita di 30 giorni

Videocamera Plus con faretti cablata (Spotlight Can Plus Wired), video HD a 1080p, audio bidirezionale, faretti attivati dal movimento, sirena di sicurezza, zone di movimento personalizzabili, connessione wifi e visione notturna a colori.

Ricevi notifiche immediate quando viene rilevato un movimento all’esterno, vedi e parla con i tuoi visitatori dovunque ti trovi, grazie all’audio bidirezionale e ai video HD a 1080p.

I faretti si accendono quando viene rilevato un movimento, per scoraggiare gli intrusi, e la luminosità si regola in base alle condizioni esterne. È possibile attivare la sirena di allarme per allontanare gli ospiti indesiderati, in tutta semplicità dall’app Ring.

Le zone di movimento personalizzabili ti permettono di definire il punto in cui la videocamera Plus con faretti cablata deve rilevare il movimento all’esterno, ad esempio la veranda o l’ingresso, per ricevere solo le notifiche più rilevanti.

Grazie alla visione notturna a colori di questa telecamera di sorveglianza non ti sfuggirà nulla, anche dopo il tramonto.

Collega la telecamera di sorveglianza alla rete elettrica di casa tua, per prestazioni e monitoraggio ininterrotti.

Per sentire suonare il campanello in casa, associa la telecamera a un Ring Chime; per usare i comandi vocali, invece, associala a un dispositivo con integrazione Alexa compatibile.

VEDI DI PIÙ.SCOPRI DI PIÙ.PROTEGGI DI PIÙ: salva i tuoi video registrati fino a 180 giorni per rivederli in qualsiasi momento, ricevi avvisi quanto viene rilevata una persona, e molto altro ancora con un abbonamento Ring Home (venduto separatamente)*.