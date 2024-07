Ring Intercom di Amazon” becomes “Ring Intercom di Amazon, Rendera Smart il Tuon Citofono…

by

Details







Rendi smart il tuo citofono (audio o video): puoi parlare con i visitatori e aprire il portone dell’edificio con l’app Ring. (funziona solo con i citofoni compatibili)

Ricevi avvisi in tempo reale ogni volta che un visitatore suona al citofono e apri l’ingresso dell’edificio, direttamente dall’app Ring. La funzione di apertura a distanza ti consente di aprire il portone senza interrompere una riunione importante, sia che lavori a casa o in ufficio.

Ring Intercom è compatibile con Alexa, quindi puoi parlare con chi suona al citofono e aprire il portone utilizzando i comandi vocali.

Fai entrare amici e parenti in casa a orari prestabiliti: invia loro una Chiave ospite con la funzione di Verifica automatica degli ospiti.

Progettato per l’installazione fai-da-te, Ring Intercom si collega al citofono esistente. Non comporta nessuna modifica funzionale al sistema citofonico del condominio.

Che si tratti dei tuoi bambini, amici, familiari o di un fattorino Amazon, puoi utilizzare la funzione di audio bidirezionale per parlare con chiunque suoni al citofono.

Con la funzione di verifica automatica per le consegne Amazon puoi consentire l’accesso a corrieri verificati per consegnare in modo sicuro i pacchi Amazon all’interno dell’edificio.