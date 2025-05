Ring Intercom: Citofono Smart con Alexa e Apertura Remota

Valutazione media: 4 / 5

Reviewer: Il Recensore

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Guida installazione, trigger, routine e comandi rapidi

Review: SE vi interessa rispondere al citofono, parlare con il visitatore e aprirgli il portone a distanza, rimanendo seduti sul vostro divano e interagendo con il vostro dispositivo Alexa o, quando siete fuori casa, gestendo tutto dal vostro smartphone…SE, al vostro rientro, volete aprire il portone dello stabile o della casa indipendente in cui vivete senza ricorrere all’uso delle chiavi…SE vi interessano routine Alexa o comandi rapidi su Apple Watch e iPhone (presumo anche Android) collegati alle suddette funzioni…ALLORA ACQUISTATE QUESTO FANTASTICO RING INTERCOM!!!Ma badate bene: SOLO al giusto prezzo!Cerco di rispondere a tutte le domande che sarebbe legittimo porsi prima dell’acquisto e vi do qualche consiglio.1) IL PREZZO: ok, il prodotto è davvero comodo e bello, specialmente per gli appassionati di funzioni smart e per i più comodi tra noi, ma acquistarlo al costo di €99 sarebbe un inutile spreco…non vale tutto quel denaro, mentre nei periodi promozionali, al prezzo di €37, è un vero affare…diciamo che sino a 50€ viene interamente rispettato il rapporto qualità-prezzo;2) COMPATIBILITA’: prima dell’acquisto, consultate l’apposito portale di Ring per capire se questo gioiellino sia compatibile o meno con il vostro citofono…sarebbe un peccato acquistarlo e scoprire, solo in fase di installazione, che risulti inutilizzabile;3) INSTALLAZIONE: per l’installazione, vi dico sin da subito che l’app per dispositivi mobili di Ring è “a prova di imbranato”: vi seguirà passo dopo passo nel montaggio e tutto risulterà facilmente comprensibile anche per chi non abbia mai visto un citofono in tutta la propria vita. Dopo aver scaricato l’app Ring sul vostro smartphone e aver creato un account, dovrete passare all’installazione fisica.a) Levate la copertura esterna del vostro apparecchio (il sistema di smontaggio varia da un citofono all’altro, alcuni hanno delle levette, altri basta tirarli verso l’alto, una semplice intuizione o una banale ricerca sul web vi indicheranno la strada giusta): così facendo avrete accesso ai cavi di collegamento e, soprattutto, niente paura, non c’è il rischio di prendere la scossa o farsi male, il voltaggio dei citofoni è troppo basso (osservazione banale, ma in molti me lo hanno chiesto);b) A questo punto vi converrà svitare leggermente le viti di fissaggio a muro del vostro citofono, in modo tale da far passare i cavi del Ring Intercom di lato, da sopra o da sotto, collocando l’Intercom alla giusta distanza (i suoi cavi andranno inseriti insieme a quelli classici del citofono, quindi occhio alla distanza prima di ancorare il Ring al muro, onde evitare che poi i cavetti non arrivino perchè troppo corti o lontani);c) Fatto ciò, sarà l’app di Ring a indicarvi quali cavi collegare e dove inserirli: in poche parole dovrete svitare leggermente la vite che stringe il cavetto originario, inserirvi anche quello dell’Intercom e riavvitare-stringere, e così via per tutti i cavi di cui vi verrà richiesto l’innesto;d) A questo punto vi do un consiglio: prima di stringere le viti che assicurano il vostro citofono al muro e prima di agganciare nuovamente la copertura del vostro citofono, fate una prova facendovi aiutare da un’altra persona, così potrete verificare che il dispositivo squilli realmente, in collegamento con Alexa, quando qualcuno suona al citofono e che funzionino l’audio in entrata e uscita, oltre al sistema di apertura. Allo stesso tempo verificate che anche tutte le funzioni del vostro citofono originario, quelle classiche con cornetta e pressione dei pulsanti, siano pienamente operative;e) Riagganciate la copertura del vostro citofono ed il gioco è fatto;f) Il Ring Intercom ha due strisce adesive sul retro per poterlo ancorare alla parete, ma badate bene: il dispositivo è leggermente pesante e, laddove lo collochiate vicino ad un forno o ad una fonte di calore e/o umidità, col tempo potrebbe sganciarsi (non è detto che ciò avvenga). In tal caso, valutate la possibilità di agganciarlo alla parete facendo un semplice foro con il trapano (fischer e vite sono già all’interno).4) App Ring e collegamento Alexa: già dopo la prima installazione, vi renderete conto che ad ogni squillo del citofono, i vostri dispositivi Alexa vi informeranno che c’è un visitatore (funzione disattivabile laddove non sia di vostro gradimento). Pronunciando “Alexa, rispondi”, si aprirà la chiamata e sarete in collegamento con l’altro capo del citofono, potendo parlare con il visitatore in piena libertà. In alternativa, potrete scegliere di far squillare il vostro telefono e rispondere da lì, come se foste in chiamata con qualcuno (Anche questa funzione è disattivabile).Allo stesso tempo, potrete dire “Alexa, apri Portone” (nel mio caso l’ho chiamato Portone, ma voi potrete assegnare qualsiasi nome) e Alexa vi darà conferma dello sblocco. Ovviamente quando qualcuno suonerà al vostro citofono, vi arriverà anche un’apposita notifica sullo smartphone, anch’essa liberamente disattivabile.5) Per i più nerd-smanettoni-appassionati: su iPhone potrete inserire un widget a schermo che vi permetta di aprire il portoncino della vostra abitazione con un semplice tap, ma solo nelle schermate ordinarie e non nella schermata di blocco. Per l’aggiunta ai comandi rapidi (e quindi anche nella schermata di blocco e sul vostro Apple Watch), invece, dovrete ingegnarvi, perchè Ring non risulta ad oggi molto collaborativa e aperta verso l’ecosistema Apple, non del tutto almeno. Quindi, fate così: create un trigger apposito su un portale come Virtual Smart Home (non dategli un nome e soprattutto non attribuite lo stesso nome che avete dato al dispositivo RING) e ricavatene-copiate l’URL; recatevi adesso nell’app Alexa e attivate la skill “URL Routine Trigger”: così facendo, in automatico, un nuovo dispositivo virtuale si aggiungerà all’interno dell’app Alexa; dopodiché, sempre in Alexa, create un’apposita routine: alla voce “quando” scegliete “il trigger è premuto” e alla voce “Azione”, scegliete “personalizzato” e scrivete “Apri Portone” (nel mio caso il dispositivo l’ho chiamato “portone”, voi inserirete il nome prescelto), salvate ed uscite; ora andate nell’app Comandi Rapidi, create un nuovo comando e selezionate “Ottieni contenuti dell’URL” e incollate il link che avrete ricavato dal sito Virtual Smart Home. Ed il gioco è fatto. Così facendo, potrete aggiungere questo comando rapido anche alla schermata di blocco del vostro iPhone, farlo comparire come pulsantino sullo schermo del vostro Apple Watch e persino gestirlo tramite Siri.Detto questo, non mi resta che consigliarvi l’acquisto di questo dispositivo della Ring…ma ricordate: SOLO AL GIUSTO PREZZO!!!CONSIGLIATISSIMO!!!

Reviewer: Giorgio P.

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Bticino mod. Terraneo 1600525 – 660WS

Review: Funziona tutto perfettamente, per il momento…Ho acquistato il Ring Intercom con gli accessori in data 26/03/2024.- Ring Intercom € 42,67;- Ring Stazione di ricarica per batteria ricaricabile a sgancio rapido € 26,66;- Ring batteria ricaricabile a sgancio rapido € 26,66.Consegna puntuale da parte di Amazon.Nella confezione del Ring Intercom sono presenti:- la guida che serve solo per scansionare il codice a barre con cui è possibile scaricare l’app della Ring;- il dispositivo Ring Intercom di Amazon mod. 5F34E9;- una batteria ricaricabile agli ioni di litio mod. 5F53E9 da 3,6V 5.800 mAh (dotata di ingresso usb micro);- un cavo (usb type A – usb micro) per la ricarica della batteria;- un cavo Ring tipo A;- un cavo Ring tipo B;- un cavo Ring tipo C.Il caricabatterie (mod. 5AT3S6) è dotato di cavo di alimentazione (usb type A – usb type C).Anche l’ulteriore batteria mod. 5F53E9 acquistata è arrivata con un cavo (usb type A – usb micro) per la ricarica.Il citofono a cui ho collegato il dispositivo è un Bticino mod. Terraneo 1600525 (che dovrebbe essere identico al mod. 660WS).Il citofono apre con lo stesso pulsante (l’ultimo in basso) due portoni e, ovviamente, è collegato alle due pulsantiere dei portoni.Dopo aver caricato le batterie, ho seguito la configurazione descritta dall’applicazione della Ring utilizzando lo schema previsto per il citofono Bticino mod. 660WS (il codice citofono 1600525 non è presente nell’archivio Ring).Ho pertanto utilizzato il cavo Ring tipo A secondo il seguente schema di cablaggio:- Il cavo rosso A1 nella porta 3;- Il cavo marrone A2 nella porta 2;- Il cavo nero A3 nella porta 1;- Il cavo grigio A5 nella porta T. La porta T (o T1) sarebbe il pulsante di apertura dei portoni, l’ultimo in basso. Nel mio caso ha funzionato cablando il cavo grigio solo con il cavo nero del citofono (l’ultimo in basso della figura allegata).- Il cavo viola A6 nella porta 6.- Il cavo bianco A4 non va utilizzato.Queste sono le funzionalità di ogni cavo di ring:- Il cavo rosso A1 è responsabile per la massa;- Il cavo marrone A2 è responsabile per l’audio in e out;- Il cavo nero A3 è responsabile per l’audio out;- Il cavo bianco A4 è responsabile per la massa;- Il cavo grigio A5 è responsabile per l’apertura porta;- Il cavo viola A6 è responsabile per le chiamate / le notifiche.È necessario specificare che il ring intercom funziona soltanto con una porta o, comunque, solo con un pulsante di apertura (che, come nel mio caso, comanda contemporaneamente entrambi i portoni).Da quello che ho capito, se il citofono è dotato di due pulsanti indipendenti, per l’apertura è necessario acquistare due dispositivi Ring Intercom e ripetere lo schema per ciascuna delle porte.AggiornamentoIl problema principale che ho trovato nella mia installazione è che il dispositivo Ring Intercom deve gestire due portoni d’ingresso (collegati allo stesso pulsante di apertura).Dopo qualche giorno di utilizzo ho avuto modo di notare che il comando di apertura del portone si “arma” sul Ring Intercom solo a seguito della “chiamata” del citofono.Una volta armato, “quel” portone può essere aperto anche senza citofonare.In pratica, il Ring Intercom, e di conseguenza l’applicazione della Ring, apre il solo portone da cui, di volta in volta, avviene la chiamata dal corrispondente citofono. La memoria del dispositivo rimane “armata” su quel portone fino alla citofonata successiva, che può avvenire anche dall’altro portone.Volendo utilizzare il Ring Intercom come chiave di ingresso è pertanto necessario ricordare che, se l’ultima chiamata è avvenuta dall’altro citofono, si deve prima citofonare dal portone di cui si vuole l’apertura.Iterazione con AlexaSe non è stato fatto in fase di installazione dell’applicazione Ring, si deve associare l’account di Alexa con l’app Ring.Se l’associazione è avvenuta insieme alla configurazione dell’app Ring, sull’app Alexa saranno presenti anche le skill necessarie, altrimenti dovranno essere successivamente installate nell’app di Alexa dopo aver fatto riconoscere il dispositivo.Nel menù dell’app di Alexa si deve individuare il dispositivo Ring e configurare l’app Alexa attivando:- “Apri serratura usando l’app Alexa” (“apri tramite app”);- “Apri tramite comando vocale”;- Nel mio caso ho anche attivato il “Codice vocale per l’apertura”, sempre nell’app Alexa, creando un “codice di accesso”.IMPORTANTE******Per l’apertura della porta tramite Alexa è necessario rispettare la seguente sequenza:- Risposta alla citofonata attivando la conversazione con Alexa;- Chiusura della conversazione con Alexa;- Comando Alexa di apertura portone.******Per rispondere tramite Alexa quando squilla il citofono è necessario dire:“Alexa parla con” NOME DISPOSITIVO (Se attivato, Alexa chiederà il codice di accesso);Per fermare la conversazione è possibile dire:“Alexa riaggancia”;“Alexa stop”;“Alexa esci (o fermati)”;“Alexa basta”;“Alexa chiudi”;Per aprire il portone (SOLO dopo aver fermato la conversazione!!!)“Alexa sblocca” NOME DISPOSITIVO;“Alexa apri” NOME DISPOSITIVO.

Reviewer: Mohammed Amin

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Facile l’installation (10min max), une fois installé on reçoit l’appel directement via l’application, on peut ouvrir la porte, c’est pratique aussi si on a oublié les clés. J’aurais aimé avoir la vidéo aussi mais bon c’est pas aussi grave. Après pour le prix je trouve 100 euros c’est un peu chère, moi je l’ai eu a 40 euros je pense que c’est son prix normal, parce a 200 euros je peux changer mon visiophone avec un qui en wifi et donc je vais avoir et la vidéo et l’audio

Reviewer: Alex ✅

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Artikel:Lange habe ich gewartet und nun ist das Produkt endlich da. Ich habe es zusammen mit der Ladestation und einem Wechselakku für unter 100 € vorbestellt und das Produkt und Zubehör ist das Geld wert.Jedoch bin ich von den vielen negativen Bewertungen hier irritiert. In meinen Augen und ja das ist meine Meinung, sind das Anwenderfehler, zum Beispiel wurde das Produkt nicht richtig angeschlossen. Falls man sich damit nicht wohl fühlt, empfehle ich grundsätzlich immer einen Fachmann zu beauftragen. Dafür kann das Produkt oft gar nichts.Aber nun zum positiven und da gibt es vom Prinzip sehr viel. Die Installation ist sehr einfach. Natürlich sollte man vorher überprüfen, ob seine Innenstation der Klingelanlage auch kompatibel ist zum Produkt. Dafür stellt Amazon hier eine Kompatibilitätsliste aus. Hat man das Produkt ausgepackt und den Quick Guide vorsich, so sollte man sich an Diesen halten.1.Ring App laden uns installieren.2. Einen Ring Account erstellen, falls noch nicht vorhanden und Diesen ggf. mit dem Amazon Account verknüpfen.3. Den Anweisungen in der Ring App step by step befolgen.4. Den Intercom an der Wand befestigen, ggf. wird eine Bohrmaschine zusätzlich, je nach Wandtyp, benötigt. Die beiliegenden Dübel bitte gegen Bessere ersetzen.5. Die Innenstation der Klingel öffnen, falls noch nicht geschehen.6. Die passende Leitung, je nach Typ Innenstation (siehe Anweisungen in der App) an die Innenstation und den Intercom anschließen. Hier bitte genau die Beschriftungen beachten, nicht nur an den Leitungen, sondern auch an der Innenstation. Bei BUS-Anlagen nutzt man nur zwei Adern.7. Alles verschließen.8. Zum Klingeltableau Straße sich bewegen und den Klingeltaster betätigen.9. Wieder auf die Anweisungen in der App achten. Die Ersteinrichtung am Tableau dauert ca. 30 Sekunden. Ist Diese erfolgreich, so hört man eine Melodie am Tableau.10. Das ganze Testen, siehe Ring App.Das war es! Ring empfiehlt 60 Minuten, ich habe 15 Minuten dafür gebraucht. Auch der Akku, der ca. 35 % Ladestatus hatte, hat bedenkenlos für die Erstinstallation ausgereicht.Der Intercom ist hochwertig, modern, zeitlos und elegant verarbeitet. Er ist relativ kompakt. Der Kreis in der Mitte ist von einem LED Ring, welcher unterschiedlich leuchtet (je nach Status), versehen. Das Zubehör ist ausreichend gut. Die Ring App simpel und einfach aufgebaut. Dabei läuft Diese auf einem guten Smartphone stabil. Auch die Alarmierung funktioniert einwandfrei. Das habe ich nun mehrfach überprüft und jedes Mal konnte ich mit der Haustür über das Handy sprechen und die Tür öffnen.——————————————————Update1:Auch sprechen und hören klappt sowohl über die App und auch über den Echo ohne Probleme. Es ist nur leicht verzögert <1 Sekunde ca.! Weiterhin läuft das System stabil.Update2:Der Intercom reagiert nicht beim Etagenruftaster. Die Anbindung sollte für Amazon bei Bus Anlagen doch eigentlich kein Problem sein.—---------------------------------------------------Tipp1:Installiert man den Ring Skill in der Alexa App und hat seinen Amazon Account mit dem Ring Account verknüpft, so kann man die Tür auch bequem vom Sofa über den Echo steuern oder kommunizieren.Tipp2: [Brandheiß]Der Ring Intercom ist im übrigen bei mir an einer TCS Busanlage angeschlossen. Wichtig ist das an der TCS Busanlage neben dem Bus (Ader A und B) auch die Ader P mit angeschlossen ist. Und zwar in der gesamten Hausanlage. Klemme ich die Ader P ab, so spinnt der Intercom. Nur als Tipp, für Leute die Probleme bei TCS Busanlagen haben. Bei TCS beträgt die Busspannung zwischen Ader A und B 24 Volt. Den P misst man zwischen Ader B und P und dort liegen meist 26 Volt an.—---------------------------------------------------Außerdem gibt es noch zahlreiche weitere Funktionen, wie das automatisierte Öffnen der Tür für den Amazon Boten oder das Teilen des Accounts, für die Familienmitglieder oder Freunde.Bisher kann ich absolut nichts Negatives feststellen, zumindest bei mir zu Hause. Hält man sich an die Anleitung und versteht auch etwas davon, dann hat man keine Probleme. Jedoch hat das Produkt noch ne Menge Potential zum verbessern und ich hoffe da kommt noch was.Fazit:Ein sehr gutes Gerät, welches einwandfrei funktioniert. Ich empfehle einen zweiten Akku und die Ladestation. Gibt es ja im Bundle. Die App und das Gerät funktionieren einwandfrei. Auch die Push Up Benachrichtigung klappen tadelos. Hier stimmt das Preis-Leistungsverhältnis, zumindest der Einführungspreis im Bundle. Einzeln ist das Set definitiv zu teuer. Daher gibt es auch fünf Sterne.Hinweis:Wenn euch meine Rezension gefällt, dann bitte Diese als nützlich markieren. Danke! Reviewer: Benjamin Grant

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: after looking at various online unboxing etc, I decided to grab one that is currently (as on 29/08/2024) £59.99 (40% off).I noticed unlike the online unboxing videos, I notice there’s no longer three cables, and instead just one.it is however a flat ribbon cable (this doesn’t bother me, but for those that it does bother, it might be worth getting some small flat trunking to clean it up a bit)installation is simple enough, the cables are coloured and labelled (c-1,c-2,c-3 etc) and as long as you have triple checked your model number of intercom, it’s as simple as loosening the terminals and inserting the already prepared wire ends. For me I have a Videx system, and the 3011 handset came in three types on the app. as a 4-wire, 5-wire, and smart. no label on my handset told me what version it was but after looking and counting, I had 5 wires. the instructions for the 5-wire and smart versions were exactly the same so I went for it.Once done, everything works as it should, the intercom at the front door, operates the same as it did before, the handset inside operates as it did before, the bonus now is, your mobile goes off and allows you to talk/unlock.there is another use for these… there has been times when both myself and my partner have shot out the door to empty the bin and forgot the key. Even if either of us is away, I can remotely unlock the lobby door.device sticks to the wall well with no issues.some users here have reported the device throwing ‘errors’. this might actually not be down to the device itself. I have noticed, it will throw an error if the door is presently in the process of unlocking (from another flat).For me though, it will solve my issue of various delivery people not delivering parcels.I will fit a sticker on my front door along with a ‘ring logo’ on my number on the intercom faceplate (I have permission to do so) gone will be the days where they use trades button, knock my front door, I don’t hear it or not in and they wander off with parcel in hand saying I wasn’t in. the sticker will instruct them to press my intercom. which will activate ring.all in all a good product and worth the money if you can get it with 40% off.

Reviewer: Evenaga

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Hace un tiempo nos mudamos a un adosado, con su puerta perimetral propia (lo que seria la puerta del portal, pero no comunitario) y estábamos buscando soluciones para poder atender las llamadas a ella cuando no estábamos. Instalamos un video portero de la marca ARLO, con el cual estamos encantados, funciona avisando a la perfección cuando te llaman, con una calidad de imagen y sonido genial.Pero tiene una gran pega, no podíamos abrir la puerta de fuera con él.Para ello teníamos que instalar un videoportero cableado integrado, lo cual subía el presupuesto una barbaridad.Así que ahora teníamos dos timbres en la puerta de fuera; el del portero clásico, al cual si llamaban y estamos fuera no nos enteramos, y el video portero de ARLO, al cual a veces no llamaban (y no nos enteramos) o si llaman no podemos abrir.Ahora con este dispositivo lo hemos solucionado, ya puedo ver quien me llama por el video portero, y luego abrir la puerta gracias a este dispositivo, es una maravilla.Aunque con este dispositivos puedes hacer las dos funciones básicas de un portero automático pero desde tu móvil:- Hablar con quien te llame, la comunicación es bidirectional- Abrir la puertaAsí que los repartidores de Amazon no tienen que tirarme los paquetes por la valla porque no puedo abril, les abro y me dejan el paquete en la entrada, estoy encantado. Lo primero, lo fácil que se instala. Os aseguro que no tengo el mas mínimo conocimiento de electricidad ni cables, y me costó 2 minutos literalmente montarlo.Las instrucciones en la app no pueden ser más concisas y fáciles, hasta te da los consejos para escamotear los cables… una maravilla. Debes ver primero si tu portero es compatible, en las propias características del producto en Amazon te indica como ver el modelo, fabricante y si es compatible.En mi caso es un Fermax compatible.Y como salió en oferta de 40 euros… que mejor excusa para probarlo. Ha sido la mejor inversión que he hecho en tiempos. La instalación, lo dicho, facilísima.Desmontar tu portero (solo tiene un tornillo y quitar la tapa, lo sencillo que es un portero, nunca lo hubiera imaginado) y conectar los cables siguiendo las indicaciones paso a paso de la app, imposible fallar.Viene con diferente mazos de cables preparados en función de tu portero, él te dira cual mazo necesitas y donde conectarlo paso a paso (hasta con imágenes). La instalación física no necesita ningún grado de capacitación.Trae con los mazos de cables, tornillos y tacos para fijarlo en pared y hasta un destornillador, mas completo imposible. Para la instalación del dispositivo solo tienes que conectarlo a tu portero automático de casa, no debes hacer nada en la puerta de entrada (ni en la tuya, ni en la del portal si es comunitario)Para la conexión del dispositivo a la red wifi solo debes colocar la batería y entra en modo conexión, con la app te conectas a tu red de 2.4gHz y listo, tan fácil como todos estos aparatos de domótica. Funciona con una batería recargable, no se puede alimentar de corriente alterna.He aquí la gran duda, cuanto dura la batería??? En mi caso lo instale el día 26.04.23 con la batería al 100%, y hoy día 15.05.23 con uso normal (2-3 llamadas al día, salvo fines de semana, y enredando más por la novedad) aun esta al 88%, así que por duración no va a ser.Además en la app te indica el nivel de batería, así que cuando este acabándose con retirarla y cargarla por la noche es suficiente.Esta batería se extrae fácilmente, cargándose por toma micro-usb (cable incluido) tardando unas 5 horas en cargar.Esta carga por micro-usb es la única pega que le pongo al dispositivo.La app es sencillísima y util, permite no sólo abrir la puerta sino también te notifica cuando llaman al timbre de tu portero, así puedes contestar y hablar con quien llama.Por supuesto desde la app puedes configurar totalmente el intercom, abrir más dispositivos, compartir permisos para que otra persona de casa pueda también contestar y abrir la puerta y mucho más.Pero lo mejor es que puedes abrir la puerta cuando quieras, no tienes que esperar a que llamen, yo los veo por el vídeo portero, cambió la app a Ring y abro la puerta, genial!!Eso si, para poder hablar te tienen que llamar.Pero acabo de descubrir que si que se puede hablar con el intercom sin que llamen, gracias a….ALEXA.La integración con Alexa es perfecta, puedes decirle que “Alexa abre la puerta” y activa la apertura, pero también “Alexa habla con la puerta”, así puedes escuchar tu portero automático e incluso hablar sin que llamen.Una pasada.Los 40 euros mejor gastados en mucho tiempo.

Reviewer: blablabla

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Wat een uitkomst is dit ding. De ring deurbel was leuk maar dit ding is geweldig. Ik kan nu vanaf elke denkbare plek de deur open doen voor bezoek en bezorgers. Ik kan zelfs digitale sleutels afgeven aan mensen en instellen wanneer zij die sleutel kunnen gebruiken.Eén belangrijk ding om te bedenken is dat de optie om amazon pakketjes te laten bezorgen met geautoriseerde toegang, in Nederland niet werkt. Het leek mij super handig maar in de praktijk worden bijna alle pakketten bezorgd door een andere bezorger dan door amazon zelf. Dus dan moet je alsnog zelf openen.Maar alsnog heel blij mee én met regelmaat tussen de 44 en 45 euro te koop. Dat is helemaal perfect.