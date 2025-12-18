Ring Camera Indoor 360°, Sicurezza Wi-Fi

🔥 Offerta Amazon
Presentazione di Ring, la telecamera indoor con movimento Pan-Tilt
La tua casa merita una protezione totale e una visibilità completa. Con la telecamera indoor di Ring, potrai godere di una visione a 360° e controllare il tuo campo visivo direttamente dal tuo telefono.
Trova l’angolo perfetto
Grazie alla nostra telecamera, potrai ammirare una vista panoramica a 360° della tua casa e inclinare la telecamera fino a 169° verso l’alto o verso il basso, direttamente dall’app Ring. Inoltre, potrai regolare l’angolo della telecamera dall’app per trovare la vista perfetta.
Controlla e comunica
Con la nostra telecamera, potrai:
- Controllare i tuoi animali domestici in tempo reale con la funzione HD Live View e comunicare con loro attraverso l’audio bidirezionale
- Godere di una visione chiara day e night grazie alla registrazione video HD e alla visione notturna a colori
Installazione facile e flessibile
La nostra telecamera è facile da installare e utilizzare. Basta collegarla alla corrente elettrica per mantenere la tua casa al sicuro. Inoltre, la telecamera può essere installata quasi ovunque grazie alla piastra di montaggio, al supporto e al cavo da 3m (inclusi).
Protezione aggiuntiva e integrazione con Alexa
Con l’abbonamento Ring Protect (venduto separatamente), potrai registrare, archiviare e condividere video per fino a 180 giorni (foto per 7 giorni). Inoltre, potrai ricevere notifiche personalizzate sul tuo Echo Dot, visualizzare video con Echo Show e utilizzare una selezione di dispositivi abilitati Alexa per monitorare la tua casa attraverso comandi vocali.
