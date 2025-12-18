Ring Camera Indoor 360°, Sicurezza Wi-Fi

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €69.99 – €44.99

⭐ Valutazione: 5 / 5

Introducing Ring (Pan-Tilt Indoor Camera) | Plug-in Security Camera | 360° Panoramic, 169° Tilt | Ring Protect: 30 Days Free Trial

Presentazione di Ring, la telecamera indoor con movimento Pan-Tilt

La tua casa merita una protezione totale e una visibilità completa. Con la telecamera indoor di Ring, potrai godere di una visione a 360° e controllare il tuo campo visivo direttamente dal tuo telefono.

Trova l’angolo perfetto

Grazie alla nostra telecamera, potrai ammirare una vista panoramica a 360° della tua casa e inclinare la telecamera fino a 169° verso l’alto o verso il basso, direttamente dall’app Ring. Inoltre, potrai regolare l’angolo della telecamera dall’app per trovare la vista perfetta.

Controlla e comunica

Con la nostra telecamera, potrai:

Controllare i tuoi animali domestici in tempo reale con la funzione HD Live View e comunicare con loro attraverso l’audio bidirezionale

Godere di una visione chiara day e night grazie alla registrazione video HD e alla visione notturna a colori

Installazione facile e flessibile

La nostra telecamera è facile da installare e utilizzare. Basta collegarla alla corrente elettrica per mantenere la tua casa al sicuro. Inoltre, la telecamera può essere installata quasi ovunque grazie alla piastra di montaggio, al supporto e al cavo da 3m (inclusi).

Protezione aggiuntiva e integrazione con Alexa

Con l’abbonamento Ring Protect (venduto separatamente), potrai registrare, archiviare e condividere video per fino a 180 giorni (foto per 7 giorni). Inoltre, potrai ricevere notifiche personalizzate sul tuo Echo Dot, visualizzare video con Echo Show e utilizzare una selezione di dispositivi abilitati Alexa per monitorare la tua casa attraverso comandi vocali.

Acquista ora e scopri la differenza

Non aspettare oltre per proteggere la tua casa e la tua famiglia. Acquista la telecamera indoor di Ring e scopri la tranquillità di avere tutto sotto controllo, ovunque ti trovi. Sfrutta l’offerta di prova gratuita di 30 giorni di Ring Protect e scopri i vantaggi di avere una casa più sicura e connessa.