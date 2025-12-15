Ring Camera 1080p HD, Audio Bidirezionale

11 C
Sicurezza in casa con la Ring Indoor Camera

La Ring Indoor Camera è una telecamera di sicurezza plug-in che ti consente di proteggere la tua casa con tranquillità. Grazie alla sua risoluzione 1080p HD e alla visione in diretta in tempo reale, puoi vedere cosa succede nella tua casa ovunque ti trovi.

Controllo totale sulla privacy

La telecamera dispone di una copertura per la privacy che puoi utilizzare per coprire l’obiettivo e silenziare il microfono, in modo da controllare cosa può vedere, sentire e registrare la tua Ring Indoor Camera (2a generazione). Inoltre, puoi comunicare con le persone davanti alla telecamera grazie alla funzione di comunicazione bidirezionale.

Facile da installare e utilizzare

La Ring Indoor Camera (2a generazione) è facile da installare e può essere collegata direttamente a una presa di corrente standard. Puoi posizionarla su una superficie piana o montarla su un muro con il supporto di montaggio versatile.

Vantaggi pratici:

  • Notifiche in tempo reale e visione in diretta gratuite su tutti i dispositivi compatibili con Ring
  • Comunicazione bidirezionale per parlare con le persone davanti alla telecamera
  • Facile installazione e possibilità di montaggio su parete
  • Integrazione con Ring Chime o dispositivi Alexa-enabled per ricevere notifiche audio in tutta la casa

Prova la Ring Indoor Camera

La Ring Indoor Camera (2a generazione) offre una prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect, che ti consente di registrare, rivedere e condividere i momenti che potresti aver perso. Non aspettare, acquista la tua Ring Indoor Camera oggi e goditi la sicurezza e la tranquillità in casa!

