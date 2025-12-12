Ring Cam Solare 1080P HD, Audio Bidirezionale

🔥 Offerta Amazon
Ring Amazon Spotlight Cam Plus Solar | 1080P HD Video, Two Way Audio, Color Night Vision, LED Spotlights, Siren, Easy Assembly | Ring Protect – 30 Day Free Trial
Protezione totale per la tua casa con Ring Spotlight Cam Plus Solar
La tua sicurezza è fondamentale, e con Ring Spotlight Cam Plus Solar puoi avere la tranquillità di sapere che la tua casa è sempre sotto controllo. Questa telecamera di sicurezza esterna offre una risoluzione video 1080P HD, audio bidirezionale, luci spot attivate dal movimento, sirena di sicurezza, zone di movimento personalizzabili, connessione Wi-Fi e visione notturna a colori.
Funzionalità avanzate per una protezione completa
Con Ring Spotlight Cam Plus Solar, ricevi notifiche istantanee quando viene rilevato un movimento, e puoi vedere e parlare con i tuoi visitatori da qualsiasi luogo, grazie all’audio bidirezionale e al video 1080p HD. Le luci spot si accendono quando viene rilevato un movimento per scoraggiare gli intrusi, e la luminosità si adatta alle condizioni esterne. Puoi anche attivare facilmente la sirena di sicurezza dall’app Ring per tenere lontani gli ospiti indesiderati.
Vantaggi pratici:
- Installa facilmente la telecamera nelle aree esterne della tua casa, senza bisogno di fili o di competenze tecniche avanzate
- Personalizza le zone di movimento per ricevere solo le notifiche che ti interessano, come ad esempio l’ingresso o il giardino
Protezione continua e facile da utilizzare
La telecamera è progettata per l’installazione fai-da-te e il pannello solare mantiene la batteria carica per una protezione continua e una fonte di alimentazione. Puoi anche abbinare la telecamera con un dispositivo Ring Chime per sentire il suono del campanello a casa tua, o con un dispositivo Alexa compatibile per utilizzare comandi vocali. Le funzionalità di base, come le notifiche istantanee, la visualizzazione live e la comunicazione bidirezionale, sono disponibili gratuitamente su tutti i dispositivi compatibili Ring.
Acquista ora e scopri la tranquillità di una protezione totale
Non aspettare oltre per proteggere la tua casa e la tua famiglia. Acquista Ring Spotlight Cam Plus Solar oggi stesso e scopri la tranquillità di una protezione totale, con una prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect.
