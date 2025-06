Rinfrescati alla Grande: Scopri il Pinguino WiFi di De’Longhi!

💰 Prezzo attuale







1.099,00€



⭐ Qualità garantita e soddisfazione cliente

⏳ Offerta limitata – prezzi soggetti a variazioni! 🔄 Prezzo aggiornato al: Jun 23, 2025 20:40:27 UTC



🔗 Vai al prodotto su Amazon







Perché scegliere questo prodotto

De’Longhi Pinguino PAC EX130 CST WiFi: il Compagno Ideale per il Tuo Comfort Estivo

Se stai cercando il modo migliore per affrontare i mesi caldi senza rinunciare al comfort, il De’Longhi Pinguino PAC EX130 CST è la soluzione perfetta per te. Con una potenza di 13.000 Btu/h, questo climatizzatore portatile trasforma ogni ambiente in un’oasi di freschezza. Perfetto per stanze fino a 120 m³, il Pinguino si adatta facilmente alla tua casa e alle tue esigenze.

Ma non è solo un climatizzatore: offre la funzione Real Feel, che regola non solo la temperatura ma anche l’umidità, creando un’atmosfera ideale per il tuo benessere. Dall’ufficio al soggiorno, potrai godere di un’aria perfettamente bilanciata, senza sentirti oppresso.

Grazie al suo design elegante e compatto, può essere collocato ovunque senza ingombrare. E quando serve, il telecomando intelligente ti consente di controllare il climatizzatore anche a distanza: basta un clic per attivarlo, regolarlo o programmarlo, rendendo ogni tua giornata un po’ più semplice.

Il timer programmabile fino a 24 ore ti permette di pianificare il raffreddamento in anticipo, così potrai tornare a casa e trovare l’ambiente perfetto senza attese. Inoltre, la classe A garantisce un’efficienza energetica che fa bene al tuo portafoglio e all’ambiente.

In breve, il De’Longhi Pinguino PAC EX130 CST è la scelta ideale per chiunque desideri un riscaldamento e un raffreddamento flessibile, efficiente ed elegante. Non lasciare che il caldo estivo ti colga di sorpresa: fai di questo climatizzatore portatile il tuo alleato per un comfort duraturo.

Scopri come il De’Longhi Pinguino PAC EX130 CST possa migliorare le tue giornate estive: aggiungilo al tuo carrello e goditi il fresco!

Domande Frequenti

Domanda 1: Quali sono i principali vantaggi della funzione Real Feel nel De’Longhi Pinguino PAC EX130 CST?

La funzione Real Feel regola automaticamente la temperatura e l’umidità per creare un clima più confortevole. In pratica, non solo raffredda l’aria, ma tiene anche sotto controllo l’umidità, garantendo un ambiente fresco senza l’effetto “asciutto”. È ideale per chi cerca un comfort ottimale, specialmente durante le giornate molto calde e umide.

Domanda 2: Come si programma il Timer da 24 ore sul climatizzatore?

È davvero semplice! Con il telecomando intelligente, puoi impostare l’accensione e lo spegnimento in base alle tue esigenze. Basta selezionare l’ora e il giorno desiderati, e il climatizzatore farà il resto. Questo ti permette di avere l’ambiente già fresco al tuo ritorno a casa, senza doverlo accendere manualmente.