Rinfrescare gli animali del Bioparco Zoom a Torino

L’estate porta con sé temperature record, e i soggetti più vulnerabili, come gli animali, risentono pesantemente del caldo. Al Bioparco Zoom di Torino, per supportarli in questo periodo critico, si stanno attuando diverse misure. I ghiaccioli, che in passato rappresentavano un aiuto per i vari abitanti del parco, ora non sono più sufficienti. Questi snack freddi, preparati con carne, pesce e frutta, ancora vengono offerti agli animali, ma i risultati non sono sempre soddisfacenti.

Con l’aumento delle temperature, molti animali, tra cui ippopotami, tigri, lontre e persino leoni, si rifugiano in acqua per rinfrescarsi. I loro comportamenti dimostrano che i bagni in ruscelli, laghetti e cascate sono diventati essenziali per la loro sopravvivenza durante le ondate di caldo.

Per migliorare la situazione, il parco ha inaugurato una nuova area chiamata Cascate Zambesi, ispirata al famoso fiume africano. Questo spazio offre un ambiente rinfrescante grazie a rocce scolpite, cascate scenografiche e attività interattive. I visitatori possono vivere un’esperienza immersiva che ricorda le bellezze naturali dell’Africa meridionale.

Per i più piccoli, l’area è una vera oasi, con scivoli, spruzzi e giochi d’acqua che garantiscono divertimento e sicurezza. Inoltre, viene sottolineata l’importanza ecologica del fiume Zambesi, che è habitat per ippopotami, coccodrilli, elefanti e numerosissime specie di uccelli acquatici.