24.5 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Animali

Rinfrescare gli animali del Bioparco Zoom a Torino

Da StraNotizie
Rinfrescare-gli-animali-del-Bioparco-Zoom-a-Torino.jpeg

L’estate porta con sé temperature record, e i soggetti più vulnerabili, come gli animali, risentono pesantemente del caldo. Al Bioparco Zoom di Torino, per supportarli in questo periodo critico, si stanno attuando diverse misure. I ghiaccioli, che in passato rappresentavano un aiuto per i vari abitanti del parco, ora non sono più sufficienti. Questi snack freddi, preparati con carne, pesce e frutta, ancora vengono offerti agli animali, ma i risultati non sono sempre soddisfacenti.

Con l’aumento delle temperature, molti animali, tra cui ippopotami, tigri, lontre e persino leoni, si rifugiano in acqua per rinfrescarsi. I loro comportamenti dimostrano che i bagni in ruscelli, laghetti e cascate sono diventati essenziali per la loro sopravvivenza durante le ondate di caldo.

Per migliorare la situazione, il parco ha inaugurato una nuova area chiamata Cascate Zambesi, ispirata al famoso fiume africano. Questo spazio offre un ambiente rinfrescante grazie a rocce scolpite, cascate scenografiche e attività interattive. I visitatori possono vivere un’esperienza immersiva che ricorda le bellezze naturali dell’Africa meridionale.

Per i più piccoli, l’area è una vera oasi, con scivoli, spruzzi e giochi d’acqua che garantiscono divertimento e sicurezza. Inoltre, viene sottolineata l’importanza ecologica del fiume Zambesi, che è habitat per ippopotami, coccodrilli, elefanti e numerosissime specie di uccelli acquatici.

Prezzo speciale! Hill's Science Plan No Grain per cani
Articolo precedente
Italia al Top in Europa: Soddisfazione dei Turisti in Crescita
Articolo successivo
Rototom Sunsplash e l’Italia che ha perso un festival unico
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.