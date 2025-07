Rinfresca le tue giornate: il ventilatore silenzioso dei sogni!

💰 Prezzo attuale







Perché scegliere questo prodotto

VIOLA Ventilatore a Piantana Silenzioso: Il Comfort che Sei Sempre Stato in Cerca

Immagina di tornare a casa dopo una lunga giornata e di essere accolto da una fresca brezza, perfetta per rilassarti e ricaricare le energie. Con il VIOLA Ventilatore a Piantana Silenzioso, questo sogno diventa realtà. Con un livello di rumorosità di soli 25 dB, puoi goderti una ventilazione efficace senza alcun disturbo, rendendolo ideale per chi vive in spazi piccoli, per i nottambuli o per chi semplicemente ama la tranquillità.

Versatilità a Tuo Vantaggio

Con ben 32 velocità e 9 pale progettate per massimizzare la circolazione dell’aria, il VIOLA è perfetto per adattarsi a qualsiasi ambiente. Che tu stia leggendo nel tuo angolo preferito del salotto, lavorando da casa o magari cercando un po’ di refrigerio durante una calda notte estiva, questo ventilatore è in grado di offrire il massimo comfort alle tue esigenze.

Un Design Intelligente e Funzionale

Grazie all’oscillazione di 320° e alla rotazione verticale di 90°, il VIOLA riesce a distribuire l’aria in modo uniforme in tutta la stanza, garantendo che anche gli angoli più remoti siano freschi e piacevoli. Inoltre, l’altezza regolabile ti consente di personalizzare la posizione del ventilatore in base al tuo spazio, assicurando una personalizzazione totale.

Tecnologia Avanzata per un Minor Consumo Energetico

Dotato di un potente motore digitale, il VIOLA non solo garantisce performance elevate, ma lo fa con un occhio attento al risparmio energetico. Questo significa che puoi beneficiare di una frescura costante senza preoccuparti delle bollette.

Programmazione Facile e Pratica

Non c’è bisogno di alzarsi ogni volta per spegnere il ventilatore: con il telecomando, puoi facilmente gestire tutte le funzioni comodamente dal tuo divano. Il timer integrato ti permette di impostare il funzionamento del ventilatore secondo la tua routine, mentre la funzione memo ricorda le tue impostazioni preferite.

Perché Scegliere VIOLA?

Se cerchi un ventilatore che unisca praticità, efficienza e silenziosità, il VIOLA è la scelta perfetta per te. Adatto a tutte le età e a ogni tipo di ambiente, che sia in casa, in ufficio o in una stanza da letto, saprà essere il tuo alleato ideale per affrontare il caldo estivo e mantenere l’aria fresca durante l’anno.

Non desiderare solo freschezza, vivila! Scopri il VIOLA Ventilatore a Piantana Silenzioso e trasforma il tuo spazio in un rifugio di comfort.

Domande Frequenti

Domanda 1: Quali sono i principali vantaggi del ventilatore VIOLA rispetto ad altri modelli?

Risposta: Il ventilatore VIOLA è progettato per essere estremamente silenzioso, con un livello di rumore di soli 25db, ideale per l’uso notturno o in ufficio. Ha ben 32 velocità e 9 pale, che assicurano un flusso d’aria personalizzabile. Inoltre, l’oscillazione a 320° e la rotazione verticale di 90° permettono di rinfrescare ampie aree, mentre il timer e la funzione memo rendono l’uso ancora più pratico.

Domanda 2: Come posso regolare l’altezza del ventilatore e quanto è alta la sua portata?

Risposta: Puoi facilmente regolare l’altezza del ventilatore VIOLA tramite il meccanismo telescopico, che consente di adattarlo alle diverse esigenze. La sua portata è ottimale per stanze di dimensioni medio-grandi, garantendo un’ottima distribuzione dell’aria fresca anche nelle zone più lontane. Puoi fissarlo sull’altezza che preferisci per un comfort personalizzato!