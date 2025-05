Rinderknech invita Sinner: un messaggio per i francesi

Jannik Sinner è pronto a iniziare la sua avventura al Roland Garros, dove affronterà nel primo turno il francese Arthur Rinderknech. I due si sfideranno per la quarta volta, e Rinderknech ha già lanciato un appello ai suoi tifosi sui social media, invitandoli a sostenere durante la partita.

Dopo il sorteggio del tabellone, Rinderknech ha pubblicato un messaggio su X, esprimendo entusiasmo e preoccupazione: “O Dio! Che facciamo?” accompagnato da emoji e il tag ai fan del tennis francese, chiedendo loro di essere presenti per il match.

Nei precedenti incontri, Sinner ha avuto la meglio in due occasioni su tre. L’ultimo confronto risale all’Atp Cup del 2022, dove l’azzurro ha vinto in due set. L’attenzione ora è rivolta al primo turno del torneo parigino, con grandi aspettative per entrambe le parti coinvolte.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com