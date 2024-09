Rinchiuso in un magazzino per diversi mesi, tutti si erano dimenticati di lui

Sorprende la trasformazione del piccolo gatto salvato in un magazzino: dopo essere stato abbandonato pesa soltanto 550 grammi.

Eden è stato scoperto all’interno di un magazzino in Brisbane. Qualcuno lo aveva lasciato lì, lo aveva abbandonato, assieme a un’altra coppia di gattini. Il trio è stato tratto in salvo dall’associazione “Best Friends Felines”. I volontari hanno accolto la richiesta d’aiuto e si sono precipitati sul posto per soccorrere il trio di mici. Eden era il più grave fra i tre gattini emaciati, aggrediti dalle pulci, terrorizzati e infreddoliti.

Eden, il gatto abbandonato nel magazzino: pesa solo 550 grammi

Il peso di Eden è apparso come uno dei primi segnali d’allarme sulle sue condizioni di salute al momento del suo recupero. Il gatto grigio con i grandi occhi gialli pesava soltanto 550 grammi al momento del suo ritrovamento in un’ala fredda del magazzino in Australia.

Nel frattempo il profilo Instagram della @bestfriendsfelines ha tenuto ad aggiornare periodicamente i suoi seguaci su quelli che erano i graduali miglioramenti del trio di gatti e, in particolare, del piccolo Eden.

Il quale, nonostante la sua fragilità, sembrava incoraggiare anche gli altri verso una porta guarigione. I penultimi aggiornamenti sulla situazione di Eden sono stati pubblicati tra il mese di maggio e di luglio 2024 per favorire, in tal modo, anche la sua adozione.

La trasformazione dopo l’abbandono: Eden e il suo trio

Dopo alcune ore dal salvataggio i volontari della “Best Friends Felines” si sono subito accorti che il peso di Eden li aveva tratti in inganno. Non si trattava di un cucciolo, ma di un gatto che poteva aver compiuto già i sei mesi. Il suo peso era indicativo delle condizioni di incuria delle quali era stato vittima fino a quel momento. Osservato dal box nel gattile, assieme a uno dei suoi compagni di giochi, Eden ricorda il dolce Kevin, il gatto che nessuno voleva adottare in passato per pregiudizio. Ossia poiché ritenuto dai visitatori del rifugio: “troppo timido“.

Grazie alle cure e all’affetto ricevuto nel rifugio in Australia Eden si è trasformato. Ora è un felino intraprendente, sicuro di sé e in ottima forma fisica che si lascia coccolare dai volontari. In attesa della loro adozione gli due gatti, amici di Eden, sono stati battezzati con i nomi di Regia e Rain.