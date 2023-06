Rinchiusa in una busta e gettata in acqua: cagnolina rischia di annegare

Una cagnolina ha rischiato di annegare dopo essere stata rinchiusa in una busta e gettata in acqua. Il suo nome è Aysha e adesso cerca casa.

Cosa spinge l’uomo a compiere atti di maltrattamento indicibili nei confronti dei nostri amici a quattro zampe è ancora un mistero. Ogni giorno moltissimi, troppi, animali vengono picchiati, abbandonati e rischiano la morte. A prendersi cura di loro sono le numerose associazioni e rifugi presenti in tutto il mondo, tuttavia il loro aiuto non è sufficiente. Un animale ha bisogno di cure e una famiglia stabili.

Gettata in acqua senza ritegno: la cagnolina Aysha cerca di nuovo la felicità

La storia di Aysha ha indignato moltissimi utenti di Facebook. Senza il pronto intervento di alcuni volontari, la cagnolina poteva perdere la vita.

La sua vicenda ha avuto luogo in Campania. La cagnolina si nome Aysha ha passato momenti di puro terrore quando è stata rinchiusa in un sacchetto e gettata via nelle acque di un canale. Se un gruppo di volontari non si fosse accorto della tenera cucciola, Aysha sarebbe morta annegata. La sua situazione non permetteva via di scampo.

La cucciola di quattro mesi e di taglia media, ha lottato con tutte le sue forze per farsi sentire, dimenandosi senza sosta sperando che qualcuno si accorgesse di lei. Questi suoi gesti disperati sono stati la sua salvezza, come il gruppo che si è accorto di lei. A quel punto non hanno pensato due volte a portarla in salvo. Successivamente hanno chiamato chi di competenza per assistere la cucciola al meglio.

La piccola Aysha, dopo essere stata salvata da una triste morte, ha ripreso le piene forze grazie all’assistenza de Le Amiche di LU, un gruppo di volontarie di Napoli che raccolgono animali per la strada per trovare loro una famiglia.

È descritta come una cucciola dolcissima, nonostante le pene dell’inferno che ha subito. Infatti non vede l’ora di donare tutto l’amore che ha dentro di sé alla sua nuova famiglia, perché non ha perso le speranze nell’umanità. Così anche le volontarie che si stanno prendendo cura di lei. Anche se si trova in Campania, valutano richieste di adozioni anche per il Centro e Nord Italia. Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook apposita.