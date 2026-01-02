Rincari in Italia

Il nuovo anno parte con una serie di rincari che interesseranno trasporti, consumi e fiscalità a causa dell’adeguamento all’inflazione e delle misure previste nella legge di bilancio. Secondo le stime di Assoutenti, gli aumenti su beni e servizi di largo consumo peseranno circa 900 milioni di euro sulle tasche dei cittadini.

I pedaggi autostradali aumenteranno di circa l’1,5% per la maggior parte delle concessioni, mentre l’Autostrada del Brennero registrerà un incremento dell’1,46%, un dato particolarmente sensibile per il Veneto. Inoltre, la revisione delle accise sui carburanti comporterà un aumento del diesel di circa cinque centesimi al litro.

Anche i tabacchi saranno soggetti a rincari graduali fino al 2028, con un aumento medio di circa 15 centesimi a pacchetto per le sigarette. I Comuni potranno aumentare l’imposta di soggiorno fino a 2 euro a notte, con la possibilità di arrivare a 5 euro per le località di Veneto e Lombardia entro 30 chilometri dalle sedi dei Giochi olimpici invernali.

Tra gli altri rincari ci sono l’aumento dell’aliquota su alcune assicurazioni accessorie, una nuova tassa sui pacchi di importazione da Paesi extra UE e il raddoppio della Tobin tax. Tuttavia, alcuni rincari sono stati rinviati, come l’adeguamento delle multe stradali, la sugar tax sulle bevande edulcorate e la plastic tax sulla plastica monouso.