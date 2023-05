Rincari, biglietti dei musei: quanto sono aumentati in un anno?

– L’aumento dei prezzi non risparmia neanche la cultura con i biglietti dei musei che lievitano: confrontando i prezzi di ingresso dei 15 musei italiani più visitati nel 2022 a Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Torino, Milano e Caserta, Altroconsumo ha infatti riscontrato nell’ultimo anno, un aumento in media del 10%.

Partendo dalla Capitale, un fine settimana tra musei e monumenti può costare in media il 2% in più rispetto allo scorso anno. A subire le variazioni più significative sono il Museo archeologico del Colosseo +29% in 4 anni e Castel Sant’Angelo +6% rispetto al 2022. Il biglietto di ingresso per i Musei Vaticani non ha subito rincari nel 2023, anche se aumenta il prezzo della prevendita.

A Firenze i prezzi salgono del 4% rispetto 2022. Il costo della visita alla Galleria degli Uffizi è variato del +66% dal 2015 al 2018, a causa della distinzione tariffaria tra alta e bassa stagione. Anche Venezia non è esente dai rincari, confermando un aumento in media del 10% rispetto al 2022. Il costo della visita a Palazzo Ducale passerà da 26€ a 30€ a partire dal 1° settembre 2023, segnando una crescita del 15% rispetto all’anno scorso.

Prezzi in crescita anche a Napoli: +33% rispetto al 2022. In media aumentano del 10% anche i costi delle visite culturali a Torino rispetto al 2022.