19.6 C
Roma
domenica – 31 Agosto 2025
Politica

Rinascita politica a Torino: la forza di una consigliera Pd

Da StraNotizie
Rinascita politica a Torino: la forza di una consigliera Pd

La consigliera del Partito Democratico in Città Metropolitana racconta la sua esperienza dopo una sconfitta elettorale significativa. Un giorno indimenticabile per lei è stato quello in cui ha ricevuto la notizia di aver perso le elezioni da appena 229 voti, un colpo duro da digerire. In quel momento, le persone che l’avevano supportata durante la campagna erano in silenzio, deluse. Nonostante il dispiacere, ha cercato di consolare i suoi sostenitori, essendo orgogliosa del fatto che 6500 elettori avevano scelto il suo nome.

Il giorno seguente, ha trovato coraggio e ha fatto una passeggiata a Venaria. Con sua sorpresa, molte persone si sono congratulate con lei, incoraggiandola a non arrendersi e a proseguire il lavoro iniziato. Decisa a non deludere chi aveva creduto in lei, ha compreso che dalle sconfitte può emergere una nuova forza. Partecipò quindi alle elezioni in Città Metropolitana, dove venne eletta.

L’emozione di entrare nel consiglio, con la scritta “Provincia di Torino” sopra di lei, ha segnato un momento di grande responsabilità. Nominata capogruppo e successivamente consigliera delegata alle pari opportunità e politiche sociali, ha avuto modo di lavorare per i diritti a livello provinciale, arricchendo il suo bagaglio culturale e realizzando progetti per la comunità.

Ripensando al passato, ha ricordato le persone che l’avevano sottovalutata, ma è riuscita a conseguire la laurea in architettura e a trovare un lavoro soddisfacente dopo aver lasciato un contratto stabile in una multinazionale. Non si è mai pentita delle sue scelte e rivivrebbe anche la giornata di delusione, in quanto ha rappresentato una svolta nella sua vita.

Articolo precedente
Olimpiadi di quartiere a San Giusto: sport e socialità uniti
Articolo successivo
Sostegno economico per l’inclusione lavorativa delle disabilità
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.