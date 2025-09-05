Rinascita politica a Impruneta: il successo della coalizione

La coalizione che si è presentata alle elezioni comunali di Impruneta ha creato un modello innovativo, unendo diverse forze politiche come il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, il Partito Socialista, SCE e la lista civica Coraggio di cambiare. Successivamente, ha accolto anche la lista di Impruneta Futura, completando così l’intero arco del centrosinistra presente in Consiglio Comunale.

La formazione della coalizione è stata il risultato di un lungo e serio lavoro sul programma elettorale, che ha cercato di integrare le diverse sensibilità politiche e ha comportato una significativa rottura con le politiche precedenti. Questo processo non è stato facile e ha trovato resistenze, in particolare da parte dei vertici del Movimento, che temevano che l’iniziativa fosse una fuga in avanti. Tuttavia, sul territorio si riconosceva la possibilità di sperimentare una cooperazione più ampia, vista la presenza di individui pronti a superare le proprie differenze ideologiche.

Nel tempo, la coalizione ha ottenuto risultati significativi, come la parziale pedonalizzazione di piazza Buondelmonti. Questa area centrale, a lungo discussa per il traffico e la sicurezza, ha visto un intervento che ha migliorato la vivibilità per residenti e turisti, dimostrando l’efficacia di un programma condiviso.

Il Movimento 5 Stelle ha inoltre rivendicato il rifiuto della quotazione in borsa della multiutility Plures, una decisione che all’epoca sembrava audace e che oggi è diventata comune tra le maggioranze di centrosinistra.

Infine, la coalizione ha assunto posizioni forti anche a livello internazionale, opponendosi alle politiche di riarmo dell’Unione Europea e sostenendo la causa palestinese, riflettendo valori di pace e giustizia sociale che l’hanno sempre caratterizzata.