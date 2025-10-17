Rinascita e inclusione: l’Italia trionfa a Nuova Delhi

Ai mondiali di atletica paralimpica svoltisi a Nuova Delhi, l’Italia ha ottenuto un risultato straordinario, conquistando 11 medaglie, di cui 7 d’oro, posizionandosi all’ottavo posto nel medagliere globale. Questo successo rappresenta una testimonianza di resilienza, determinazione e orgoglio nazionale.

In un ambito spesso trascurato dai mass media, gli atleti paralimpici italiani hanno dimostrato come lo sport possa essere un potente strumento di trasformazione sociale e personale. Tra i protagonisti, Marco Cicchetti ha brillato conquistando tre medaglie: un oro e un primato continentale nel salto in lungo, un bronzo nei 100 metri e un oro con record europeo nei 200 metri.

La storia di Cicchetti è quella di un atleta che ha saputo reinventarsi dopo essere nato con una malformazione al piede, trasformando la propria disabilità in forza. È un simbolo di rinascita e determinazione, in grado di ispirare chi affronta sfide difficili.

Carlo Calcagni è un altro esempio significativo, avendo vinto doppio oro nei 400 e 100 metri, stabilendo anche un primato mondiale nei 400. La sua vita è cambiata a causa di una malattia neurodegenerativa, ma la sua partecipazione ai mondiali è un canto alla vita e alla volontà di superare ogni limite.

Assunta Legnante ha confermato il suo talento nel getto del peso, con il sesto oro iridato della sua carriera, mentre Arjola Dedaj ha conquistato una medaglia di bronzo nel salto in lungo, nonostante le difficoltà legate alla propria disabilità visiva. Entrambe rappresentano un faro per lo sport inclusivo, dimostrando che la disabilità non è un limite ma può dare origine a grandi successi.

Questi mondiali non sono stati solo una competizione, ma un’opportunità per riflettere sulla costruzione di una società più equa e inclusiva. Le storie degli atleti italiani evidenziano il percorso umano ricco di sacrifici e sogni che sta dietro ogni risultato, mostrando al mondo che il vero traguardo è l’inclusione.