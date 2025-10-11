Rinascita di SNL: La Commedia Americana che Ispira il Mondo

Oggi si celebra il 50° anniversario della premiere di Saturday Night Live (SNL) su NBC, con George Carlin come ospite. Questo programma di varietà ha segnato la storia della commedia americana, lanciando le carriere di numerosi attori, comici e sceneggiatori. SNL è andato in onda dal prestigioso Studio 8H, nella sede NBC al 30 di Rockefeller Plaza, e ha trasmesso un totale di 948 episodi, diventando uno dei programmi più longevi della televisione negli Stati Uniti.

Le esibizioni comiche di SNL spesso prendono in giro la cultura e la politica americana contemporanea, grazie a un cast variegato composto da membri di lunga data e nuovi arrivati. Ogni episodio è condotto da un celebre ospite, che apre lo spettacolo con un monologo e partecipa a diversi sketch, affiancato anche da un artista musicale.

Alcuni sketch di successo sono stati adattati in film, come The Blues Brothers, realizzato dagli ex membri del cast John Belushi e Dan Aykroyd, e Wayne’s World, realizzato da Dana Carvey e Mike Myers.

Nel corso degli anni, SNL ha ricevuto molteplici riconoscimenti, tra cui 93 Primetime Emmy Awards e 6 Writers Guild of America Awards. Il programma continua a essere un punto di riferimento per la satira e la comicità televisiva, attratto da un pubblico sempre più vasto.

Inoltre, ricordiamo il debutto di 30 Rock, una brillante serie comica che prende spunto dall’universo di SNL, con protagonisti Tina Fey e Alec Baldwin, che ha riscosso un enorme successo e ha ricevuto numerosi premi.