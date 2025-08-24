Rinascita dell’Appenino: il futuro dopo il terremoto in Italia

Il 24 agosto 2016 è una data che rimarrà impressa nella memoria collettiva per la forte scossa sismica che ha colpito il Centro Italia, dando inizio a una serie di eventi distruttivi che hanno interessato un vasto territorio, coinvolgendo quattro regioni e oltre 130 comuni.

In occasione del nono anniversario di questo tragico evento, vogliamo ricordare le vittime e far sentire la nostra vicinanza ai loro familiari. È importante riconoscere anche l’eroismo dei soccorritori, che hanno lavorato instancabilmente fin dai primi attimi per salvare vite e offrire aiuto. La solidarietà dimostrata in quei momenti è un esempio significativo della capacità del nostro popolo di unire le forze in situazioni di emergenza.

Attualmente, il cratere sismico rappresenta il più grande cantiere d’Europa. Non si tratta solo di ricostruire case e infrastrutture, ma di ripristinare la vita di una comunità che è stata profondamente segnata dall’evento. Prima del terremoto, queste aree affrontavano già problematiche come la crisi demografica e la fragilità ambientale, per cui il Governo ha intrapreso azioni significative per accelerare la ricostruzione.

I dati parlano chiaro: oltre 11 miliardi di euro sono stati destinati alla ricostruzione privata, con liquidazioni che hanno superato i 6 miliardi. La ricostruzione pubblica, che ha visto oltre 3.500 interventi, ha finalmente preso slancio, con un numero crescente di progetti approvati e cantieri avviati.

Il Governo continua a lavorare per rispondere alle esigenze di chi vive in queste aree e desidera un futuro migliore. La volontà di restare o tornare rappresenta un impegno a costruire insieme un nuovo inizio per le comunità colpite. Questo è il cuore della strategia governativa, sotto la guida del Commissario Castelli, che mira alla rinascita economica e sociale dell’Appennino centrale.