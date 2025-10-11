Rinascita dell’Accademia a Venezia: arte e glamour in scena

Ieri sera a Dorsoduro si è tenuta un’inaugurazione speciale, non per un film, ma per il restyling dell’ex Cinema Accademia, chiuso da tempo e ora trasformato nella sede di Les Galeries Bartoux. La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera elegante, con tappeto rosso, artisti e collezionisti provenienti da tutta Europa e un sottofondo musicale che si diffondeva nel Campo della Carità.

L’interno del nuovo spazio di 1.200 metri quadrati combina elementi storici, come travi antiche e marmi, con opere d’arte e videoproiezioni immersive che danno vita a un’esperienza unica. All’inaugurazione ha partecipato il presidente del Veneto e diversi artisti di fama, tra cui Fabio Viale e Lorenzo Quinn. La direttrice dello spazio, Lorenza Lain, ha descritto l’apertura come un’opportunità per restituire alla città un luogo iconico, dove si potranno organizzare mostre e eventi.

Con oltre 800 ospiti, il glamour è tornato lungo quello che viene considerato il “Miglio dell’Arte”. L’ex cinema ospita ora anche una sala di cinema immersivo e un Café des Arts, pronto a diventare un nuovo punto di incontro. I fondatori, Robert e Isabelle Bartoux, hanno curato il restauro rispettando l’architettura originale.

Infine, è stato annunciato un omaggio a Salvador Dalí con una mostra in programma per dicembre. In esposizione ci saranno circa 70 opere, compresi celebri pezzi surrealisti. Il nuovo spazio non è solo una galleria, ma un luogo in cui l’arte vive e si relaziona profondamente con la città di Venezia.