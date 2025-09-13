Rinascita della Campania: investimenti per un futuro sostenibile

Piero De Luca, parlamentare del PD, ha espresso la sua speranza che il lavoro svolto negli ultimi dieci anni in Campania non venga vanificato. Durante un evento a Napoli, ha presentato una piattaforma programmatica per la segreteria del partito che ha ricevuto il sostegno unanime del gruppo dirigente a livello nazionale e regionale.

De Luca ha sottolineato i risultati significativi ottenuti, evidenziando come la Regione abbia guadagnato credibilità. Ha fatto riferimento a un passato difficile, caratterizzato da emergenze legate ai rifiuti, e ha affermato che negli ultimi dieci anni non si è verificata alcuna crisi. I successi nella sanità, con la conclusione di un lungo commissariamento, e i progressi nelle politiche ambientali, nel lavoro, nell’istruzione e nel trasporto pubblico sono stati centrali nel suo discorso.

Il nuovo segretario del PD campano intende utilizzare i risultati ottenuti per rinforzare la coalizione esistente, invitando anche la società civile a contribuire. Ha accennato alla collaborazione con i Cinquestelle a livello nazionale, sottolineando i risultati raggiunti durante il Governo Conte 2. De Luca considera questa esperienza una fondamentale base da cui partire per il lavoro futuro in Campania.