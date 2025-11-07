Rinascita del cinema La Perla: un nuovo spazio per Empoli

Il cinema La Perla, un luogo significativo per la comunità di Empoli, ha riaperto le sue porte, grazie a Scomodo, un gruppo definito come ‘comunità reale’. Dopo un lungo periodo di chiusura, Scomodo ha deciso di restituire questo spazio ai cittadini, invitandoli a partecipare attivamente alla sua trasformazione. I membri di Scomodo hanno dichiarato: “Vogliamo che La Perla diventi uno spazio di tutti, un luogo dove idee e progetti possono incontrarsi.”

Il team ha lavorato duramente per rendere accogliente la prima parte del cinema, ricevendo supporto da diversi membri della comunità, da chi ha aiutato a dipingere a chi ha donato arredi. Allegra Stagi, community manager di Scomodo Empoli, ha sottolineato l’importanza di costruire uno spazio insieme alla comunità, rispondendo così ai bisogni delle persone che lo frequenteranno.

Nei prossimi mesi continueranno i lavori per completare la ristrutturazione e destinare il cinema a tutte le generazioni. È prevista particolare attenzione nei confronti dei giovani, ma l’obiettivo è creare un ambiente inclusivo per tutti.

Scomodo ha già condiviso un calendario di eventi per i primi due mesi, con attività di co-progettazione che coinvolgeranno diverse realtà locali e nazionali. Saranno programmati talk, concerti e attività per famiglie. L’intenzione è di trasformare La Perla in un centro culturale di riferimento a livello regionale e nazionale, con l’obiettivo di migliorare continuamente l’offerta e l’accessibilità dello spazio.

Il progetto mira a dimostrare come gli spazi possano realmente influenzare la comunità e il territorio, rendendo La Perla un esempio di cambiamento positivo.