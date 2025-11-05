Rinascita del cervo di Padre David in Cina: una storia unica

Il cervo di Padre David, conosciuto anche come cervo Milu, sta vivendo una straordinaria rinascita in Cina. Questo animale, che un tempo si trovava in natura solo nelle paludi costiere cinesi, è stato descritto nei testi antichi come una creatura con caratteristiche bizzarre: corna di cervo, zampe di bue, faccia di cavallo e coda d’asino. Dopo secoli di caccia e una scomparsa totale in natura, la sua salvezza è arrivata dall’Inghilterra, dove il XI Duca di Bedford, Herbrand Russell, ha allevato gli ultimi esemplari rimasti in giardini zoologici.

Nel 1985, il suo discendente Robin Russell ha donato 39 cervi al governo cinese per un ambizioso programma di reintroduzione. Le riserve imperiali, come il parco di Beijing Nanhaizi, sono diventate rifugi per questi animali. Successivamente, sono stati importati altri 36 cervi da giardini zoologici britannici. Oggi, la popolazione di cervi di Padre David è cresciuta a oltre 8.200 esemplari, con un tasso di crescita annuo del 17%. Nonostante il ristretto numero iniziale, questa popolazione mostra una buona diversità genetica.

Attualmente, i cervi vivono nelle riserve di Dafeng e Tianezhou, protetti come santuari naturali. I biologi cinesi stanno pianificando di reintrodurli nei loro habitat selvatici, dove dovranno riadattarsi a fronteggiare predatori e variazioni climatiche. In Cina, il cervo è conosciuto anche come “l’animale dei quattro dispiaceri”, in riferimento a una leggenda in cui un cavallo, un asino, un bue e un cervo si uniscono per combattere un tiranno. La storia del cervo di Padre David dimostra che anche ciò che sembra perduto può trovare nuova vita.