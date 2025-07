Rinascita del calcio italiano: Napoli guida la riscossa europea

Il calcio italiano sta vivendo un momento cruciale dopo la vittoria dell’Atalanta in Europa League nel 2024, il primo trionfo europeo per un club italiano dalla stagione 2023, che ha visto le squadre italiane eccellere nel ranking UEFA. L’anno scorso, il panorama calcistico nostrano ha visto una serie di delusioni e prestazioni deludenti, rendendo necessaria una rapida ripartenza.

Il Napoli, guidato da Antonio Conte, si propone come la squadra capace di guidare questa rinascita. Conte ha l’opportunità di affermarsi non solo come specialista di campionati, ma anche come re delle coppe. Al suo fianco, l’Inter di Chivu punta a ritrovare la competitività europea, trasmettendo ai giocatori le esperienze vincenti del passato, come il Triplete.

Inoltre, la Juventus e il suo nuovo tecnico Tudor devono affrontare la pressione di riportare il club a livelli di eccellenza. Giampaolo Juric, allenatore dell’Atalanta, è chiamato a dimostrare che le recenti difficoltà siano solo una fase transitoria, facendo tesoro degli insegnamenti ricevuti da Gasperini.

In un contesto nel quale il Napoli si presenta come la front-runner del rilancio italiano, è evidente che il desiderio di affermazione in Europa sta unendo le forze dei club, creando un clima di sfida e speranza per il futuro del calcio nel nostro Paese.