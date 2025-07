Rinascita culturale: eventi imperdibili nei Sibillini

Il rilancio delle aree montane colpite dal sisma si fonda non solo sulla ricostruzione fisica, ma anche sulla rivitalizzazione sociale ed economica. In questo contesto, due eventi locali offrono opportunità culturali per attrarre visitatori e valorizzare il patrimonio del territorio.

A Montefalcone Appennino, dal 18 al 20 ottobre, prenderà il via la prima edizione del “Sibilia in musica, Jazz festival”. L’iniziativa, organizzata dalla cooperativa Nomeni, dal Comune e dalla Pro Loco 2000, ospiterà artisti di fama internazionale in un suggestivo giardino. Tra i partecipanti ci saranno i trio Servillo-Girotto-Mangalavite e Mazzoni-Derosier-Caporale, oltre alla storica Kocani Orkestar e molti giovani musicisti, con l’obiettivo di far conoscere la bellezza del luogo attraverso la musica.

Contemporaneamente, “Le Parole della Montagna” si svolgerà a Smerillo dal 17 al 20 ottobre, un festival culturale diretto da Simonetta Paradisi. Quest’anno il tema principale sarà “Precipizio”, esplorando metafore legate alla montagna come la solitudine e l’essenzialità. Il programma include filosofia, poesia, arte, letteratura e incontri con nomi prestigiosi, come lo scrittore Mencarelli e i filosofi Colamedici e Gancitano. Non mancheranno laboratori a contatto con la natura, yoga e attività per bambini, per una totale immersione nel territorio.

Entrambi gli eventi rappresentano una nuova occasione per riscoprire la bellezza dei Sibillini, promuovendo un’esperienza di socializzazione e crescita culturale.