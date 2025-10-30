Rinascita culturale a Vetralla con Franco Nero al cinema

Il 31 ottobre Vetralla festeggia la rinascita di uno dei suoi luoghi culturali: il cinema teatro Excelsior. L’evento speciale avrà inizio alle ore 18 con la proiezione del film “Avana Kyrie”, alla quale parteciperà il protagonista Franco Nero insieme ad altri membri del cast.

La serata sarà condotta dalla giornalista Rai Maria Concetta Mattei, che fungerà da madrina e presentatrice, guidando il pubblico in un’impegnativa celebrazione del cinema e della rinascita culturale della città. L’ingresso alla proiezione è gratuito fino a esaurimento posti disponibili.