Rinascita culturale a Torino: Barriera di Milano tra trap e comunità

Barriera di Milano, un tempo centro industriale di Torino, si sta trasformando in un laboratorio di comunità e innovazione sociale. Il professor Carlo Salone del Dipartimento interateneo Scienze, Progetto e Politiche del Territorio ha condotto una ricerca che mette in luce come la musica, l’arte e le esperienze collettive stiano ridefinendo l’identità del quartiere.

Dopo la crisi immobiliare, sono emerse diverse iniziative volte a rigenerare spazi abbandonati e a migliorare l’immagine del quartiere. Questo studio, che coinvolge anche Sara Bonini Baraldi e Giangavino Pazzola, analizza come le produzioni culturali locali stiano cambiando il tessuto sociale e urbano di Barriera.

Luoghi come Bagni Via Agliè, Bunker, Spazio 211 e Museo Ettore Fico sono esempi di iniziative che, nate dal basso e senza forti supporti istituzionali, operano attraverso modelli non-profit e rafforzano il senso di comunità, creando nuove forme di cittadinanza attiva.

La musica, in particolare la trap, sta acquisendo sempre più importanza. La ricerca si è concentrata su questo fenomeno, che è diventato un linguaggio identitario per i giovani, in gran parte seconde generazioni di immigrati. I testi affrontano temi di esclusione e discriminazione, ma anche di orgoglio e desiderio di riscatto, utilizzando un linguaggio ibrido che mescola italiano, francese e arabo.

Queste pratiche culturali, profondamente radicate nel contesto locale, si oppongono alle dinamiche di segregazione urbana. La trap di Barriera, prodotta da musicisti non professionisti e distribuita online, rappresenta una forma di resistenza culturale, rivendicando visibilità e dignità per una realtà spesso stigmatizzata.