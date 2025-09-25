Rinascita civica in Valdinievole: Bartolomei per Tomasi presidente

Rappresentanti delle liste civiche della Valdinievole si uniscono per sostenere la lista civica “È ora per Tomasi presidente” e la candidatura di Marco Bartolomei a consigliere regionale. Tra i firmatari ci sono Marco Bartolomei di “Un’altra Pescia”, Giuseppe Mignano di “Ci Siamo” a Monsummano, Michele Moceri di “Centro Destra per Monsummano”, Franco Arena di “Montecatini una storia nuova”, Alberto Lapenna di “Montecatini al centro” e Ambra Torresi, assessore nel Comune di Agliana.

In una nota congiunta, i rappresentanti hanno ribadito l’importanza delle loro liste civiche, rimarcando i valori fondamentali di cristianesimo, liberalismo e riformismo. Hanno espresso la volontà di attrarre elettori delusi dai partiti tradizionali, sottolineando questioni rilevanti da affrontare a livello regionale. Queste includono il diritto alla casa, incentivi per le famiglie, una sanità più vicina ai cittadini, la difesa del suolo, la sicurezza urbana, il contrasto alla criminalità e lo sviluppo economico. Hanno manifestato fiducia in Tomasi, ritenendo che possa rappresentare effettivamente le esigenze dei cittadini toscani.

In merito alle priorità specifiche per la Valdinievole, i rappresentanti hanno identificato come urgenti: sicurezza urbana e contrasto alla criminalità, lotta all’immigrazione clandestina, miglioramento del decoro urbano, servizi al cittadino, riduzione di tasse e balzelli, rilancio del termalismo e politiche attive per la floricultura di Pescia. Hanno inoltre citato l’importanza dello sviluppo economico e della tutela dell’ambiente come obiettivi fondamentali da perseguire.