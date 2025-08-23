26.7 C
Rinascimento Digitale in Sicilia: Opportunità e Futuro AI

Rinascimento Digitale in Sicilia: Opportunità e Futuro AI

L’Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale, ESIDIA, annuncia un nuovo importante evento. A meno di un anno dal precedente, si terrà una due giorni dedicata al Rinascimento Umanocentrico Digitale, presentata dal Presidente Antonino Sapienza e dalla giornalista Maria Salomone, il 27 e 28 agosto. Questo incontro si concentrerà sulla cultura del digitale e sulle opportunità ad essa collegate.

L’obiettivo di ESIDIA è esplorare come l’intelligenza artificiale (AI) possa favorire l’interesse collettivo, funzionando da catalizzatore per lo sviluppo. L’AI è riconosciuta come una delle forze trainanti della nostra epoca, capace di trasformare radicalmente società ed economia, non limitandosi a migliorare efficienza e automazione, ma anche stimolando innovazione sociale e sviluppo sostenibile.

Recentemente, la percezione dell’AI è cambiata. Se in passato si temevano i rischi, ora vi è una maggiore consapevolezza e maturità che la pongono come un insieme di opportunità concrete, mantenendo l’attenzione sugli aspetti etici e normativi.

Questa trasformazione richiede un controllo consapevole, basato su una governance attenta e una diffusione delle competenze digitali. L’evento di ESIDIA enfatizzerà l’importanza della divulgazione, della conoscenza e dell’educazione, fondamentali per rendere l’innovazione accessibile e inclusiva, coinvolgendo cittadini, imprese e istituzioni.

Il programma prevede la partecipazione di relatori di rilievo nel panorama accademico e imprenditoriale, pronti a offrire strumenti pratici per gestire l’uso dell’AI in modo equo e trasparente.

Il convegno “Governare l’Intelligenza Artificiale” sarà trasmesso in diretta streaming sulle principali piattaforme.

