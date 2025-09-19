Rinasce l’economia campana: Piani per il futuro del lavoro

Piero De Luca, candidato alla segreteria del Partito Democratico in Campania, ha espresso l’intenzione di elaborare un programma di governo che coinvolga diversi attori della società civile. Durante la prima riunione programmatica della coalizione di centrosinistra, tenutasi presso il comitato elettorale del candidato presidente Roberto Fico a Napoli, De Luca ha sottolineato l’importanza di un dialogo aperto con il mondo produttivo, il lavoro, le associazioni e i rappresentanti dell’Amministrazione uscente.

L’obiettivo è valorizzare le attività svolte negli anni passati e costruire una piattaforma programmatica per rispondere alle esigenze dei cittadini. La proposta di De Luca mira a gettare le basi per un programma di lavoro e di governo che possa guidare le future azioni politiche della coalizione.