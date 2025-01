Rinasce la Dc? Non ci sono progressi, basta egoismi

Salvatore Cuffaro, segretario della Democrazia Cristiana Sicilia, esprime il suo desiderio di vedere rinascere la Democrazia Cristiana. Da alcuni anni, sta cercando di unire le diverse anime del partito, proponendo di ricomporre la DC sotto il simbolo e il nome di cui dispone. Cuffaro spera che questa iniziativa possa guadagnare consenso tra le forze politiche del centrodestra, pur riconoscendo che attualmente non ci sono progressi concreti. La sua affermazione arriva dopo la prima udienza ad Avellino riguardo alla controversia legale sul nome e sullo scudo crociato, presentata dallo stesso Cuffaro contro Gianfranco Rotondi, il presidente della DC.

Quando gli viene chiesto se ci saranno sviluppi entro la settimana, Cuffaro risponde in modo negativo, indicando che le speranze sono riposte in un futuro incerto. Sottolinea la necessità di unire gli sforzi senza egoismi, affermando che non ha ambizioni personali nella questione della rinascita della DC e che sarebbe disposto a fare un passo indietro per il bene del partito. Tuttavia, al momento non vede segni di progresso significativo, ad eccezione della volontà dei Moderati di Lupi di creare una nuova entità politica che, pur non chiamandosi DC, si collocherebbe sulla stessa lunghezza d’onda del PPE.

Cuffaro rileva anche che Cesa ha optato per una federazione con la Lega, la quale non sembra facilitare la creazione della DC, mentre Rotondi appare più coinvolto con il governo guidato da Meloni, il che non è favorevole a un partito centrista come la DC. Riguardo all’idea di un contenitore giuridico proposta dal giudice di Avellino, Cuffaro esprime interesse per discutere la questione, ma rimarca che la DC deve essere un partito di centro, con le alleanze che seguiranno dopo la sua formazione.

Cuffaro conclude rimarcando il suo orientamento politico di centrodestra e la sua preferenza per la creazione di un partito autonomo e indipendente, esprimendo ottimismo rispetto alla possibilità di un rassemblement di tutti i democristiani, secondo le circostanze politiche.