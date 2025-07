Rimuovere Zuccheri e Social: il Segreto di Benessere di Cremonini

L’adozione di abitudini alimentari sane è fondamentale per il benessere fisico e mentale. Recentemente, il cantautore Cesare Cremonini ha intrapreso un regime di vita rigoroso in preparazione al suo tour, eliminando zuccheri, alcol e l’uso dei social media. Questa scelta mira a rimettere in equilibrio corpo, mente e spirito.

Il dottor Roberto Bescapè, nutrizionista, spiega che escludere zuccheri raffinati e alcol può giovare notevolmente al metabolismo e al benessere. Questo approccio non segue schemi rigidi, ma si basa sull’esclusione di sostanze che possono creare dipendenza e squilibri metabolici. Favorendo carboidrati complessi come legumi, cereali integrali e verdure, si riducono dolci, snack e bevande zuccherate, mentre l’idratazione è migliorata dall’eliminazione dell’alcol, comportando una dieta naturale e meno infiammatoria.

La riduzione degli zuccheri è particolarmente utile per prevenire infiammazioni e problemi legati al diabete e all’obesità. Un eccesso di glucosio può portare a stress ossidativo, aumentando il rischio di affaticamento e invecchiamento precoce. Dalla stessa dimensione, l’alcol è responsabile di calorie vuote, rallentando i recuperi muscolari e compromettendo la qualità del sonno. La sua eliminazione migliora l’energia e la lucidità mentale.

Infine, la riduzione dell’uso dei social può influenzare positivamente la salute mentale. Un minor tempo online diminuisce l’ansia e il confronto sociale, riducendo l’influenza su scelte alimentari poco salutari. Meno stimoli digitali possono condurre a una relazione più sana con il cibo e a un miglior equilibrio nella produzione di dopamina.