Rimuovere la parola ‘minorato’ dalla Costituzione: il significato dell’articolo 38

La presenza della parola “minorato” in un articolo della Costituzione italiana ha sollevato preoccupazioni e ha portato l’Istituto Treccani a richiedere un cambiamento. L’istituto, conosciuto per le sue pubblicazioni e per il suo impegno nella cultura e nella lingua italiana, ha sottolineato l’importanza di utilizzare termini più appropriati e rispettosi per riferirsi alle persone con disabilità.

Il termine “minorato”, utilizzato in un contesto giuridico e formale, è stato considerato obsoleto e potenzialmente offensivo, poiché carico di una connotazione negativa. In un’epoca in cui si promuove l’inclusione e il rispetto dei diritti delle persone, le parole hanno un peso significativo, e la Costituzione dovrebbe riflettere valori moderni e inclusivi.

L’Istituto Treccani ha quindi avanzato la proposta di sostituire “minorato” con termini più adatti che possano esprimere una visione più positiva e rispettosa delle persone con disabilità. Questa iniziativa è parte di un dibattito più ampio sulla necessità di aggiornare il linguaggio utilizzato in documenti ufficiali e nelle normative, affinché rispecchi una società che riconosce pari diritti e dignità a tutti.

Incoraggiando un linguaggio più inclusivo, si spera di promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilità nei confronti delle questioni relative alla disabilità. La questione di quale termine utilizzare per descrivere le persone con disabilità non è solo linguistica, ma riflette anche un cambiamento culturale più ampio nella percezione e nel trattamento delle persone che vivono con disabilità. La richiesta dell’Istituto Treccani rappresenta quindi un passo importante verso un linguaggio più umano e rispettoso.