Rimprovero di Signorini per i gieffini, che sono troppo trattenuti

Il Grande Fratello è arrivato alla quinta puntata, ma delle vere dinamiche, dei colpi di scena, degli “scandali”, dei primi amori e delle liti infuocate non c’è nemmeno l’ombra. I concorrenti sembrano davvero trattenuti rispetto agli anni scorsi (chissà perché) e forse per questo ieri sera Alfonso Signorini ha aperto la serata con una sorta di rimprovero: “La casa si spaccherà in due. Perché abbiamo deciso di dare un po’ una mossa a questi inquilini“.

Alfonso ha giustamente fatto notare ai suoi inquilini che possono essere educati e perfetti per le nuove linee guida, ma restando anche autentici e pronti a confronti e scontri.

“Sono passati quasi 20 giorni dall’inizio del programma. Faccio una premessa. Siete tutti bravi, molto educati, proprio come piace a noi. Ma l’educazione non significa assolutamente non essere sé stessi! Educazione significa anche dire le cose in faccia agli altri con convinzione. Così come potete manifestare le vostre idee, anche a rischio di essere un po’ scomodi. Cioè, l’educazione non è il perbenismo, ok? Non nascondetevi, perché noi vi sgamiamo lo stesso e stasera ve lo dimostreremo”.