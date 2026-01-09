12.7 C
Rimpatrio peruviano irregolare da Ancona

Rimpatrio peruviano irregolare da Ancona

La polizia di Ancona ha effettuato un’operazione di rimpatrio di un cittadino peruviano di 35 anni che si trovava irregolarmente sul territorio nazionale. L’operazione è stata condotta dai poliziotti della Questura di Ancona, che hanno rintracciato lo straniero sul territorio anconetano e lo hanno condotto presso l’ufficio immigrazione.

A seguito della notifica del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera, disposto dal Questore, l’uomo è stato condotto presso la frontiera aerea di Fiumicino e da lì rimpatriato. Questo è stato il primo rimpatrio dell’anno.

