Rimpatrio peruviano irregolare da Ancona

La polizia di Ancona ha effettuato un’operazione di rimpatrio di un cittadino peruviano di 35 anni che si trovava irregolarmente sul territorio nazionale. L’operazione è stata condotta dai poliziotti della Questura di Ancona, che hanno rintracciato lo straniero sul territorio anconetano e lo hanno condotto presso l’ufficio immigrazione.

A seguito della notifica del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera, disposto dal Questore, l’uomo è stato condotto presso la frontiera aerea di Fiumicino e da lì rimpatriato. Questo è stato il primo rimpatrio dell’anno.