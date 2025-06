Rimpatri Migratori: Italia e Europa Cercano Nuove Soluzioni

Il tema della gestione migratoria continua a essere al centro dell’attenzione a livello europeo. Durante il recente Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha guidato un incontro informale con i leader di Danimarca e Paesi Bassi per affrontare soluzioni innovative relative ai rimpatri.

All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti di Austria, Belgio, Cipro, Germania, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia e Ungheria, oltre alla Commissione europea. La Presidente Ursula von der Leyen ha presentato i progressi delle proposte legislative nell’ambito migratorio, in particolare il nuovo “Regolamento Rimpatri”, e ha annunciato un prossimo Vertice della Coalizione globale contro il traffico di migranti previsto per il 10 dicembre a Bruxelles.

Meloni ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dal gruppo di Stati coinvolti e ha suggerito nuovi ambiti di lavoro, richiamando l’attenzione sulla lettera aperta del 22 maggio riguardante le convenzioni internazionali e le loro risposte alle sfide della migrazione irregolare. I leader presenti hanno concordato di proseguire la collaborazione per affrontare le future sfide nella gestione del fenomeno migratorio, mantenendo un legame stretto in vista dei futuri appuntamenti di alto livello in Europa.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.governo.it