Rimpasto di governo con Salvini al Viminale? Non se ne è mai parlato

”Rimpasto? Non c’è preclusione su nulla ma non se ne è mai parlato”. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, risponde così al Senato riguardo alla possibilità di un rimpasto di governo con Matteo Salvini che potrebbe arrivare al Viminale. Fazzolari sottolinea che un rimpasto avviene solo quando l’attività del governo ne trarrebbe vantaggio, ma attualmente non rileva alcuna esigenza di modifica. Riguardo a una super clausola anti rimpasto, afferma che non è stata mai discussa.

Commentando le accuse di Matteo Renzi, che ha sostenuto che il governo Meloni avrebbe pensato a una norma contro di lui, Fazzolari dice che considera anomalo che membri del governo e del Parlamento possano ricevere compensi da entità estere. Sul tema della manovra, l’opposizione ha criticato la mancanza di doppia lettura, ma Fazzolari spiega che i tempi sono stretti per rispettare le scadenze dell’UE, con la legge di bilancio trasmessa il 23 ottobre, prima rispetto agli anni passati. Ammette che gli emendamenti del governo sono arrivati il 13 dicembre, ma sottolinea che in passato ci sono stati casi anche più estremi.

Riguardo al decreto per l’invio di armi all’Ucraina, Fazzolari afferma che non ci saranno problemi per la maggioranza, poiché la proroga del sostegno è garantita fino al 2025. Rispondendo su una possibile impugnazione della legge ‘salva De Luca’ sul terzo mandato da governatore, chiarisce che il governo sta considerando di impugnare la norma, anche se precisa che la questione è complessa poiché alcune Regioni rivendicano il diritto di stabilire la propria legge elettorale e il numero di mandati.

Infine, riguardo alla scelta del successore del generale Francesco Figliuolo come commissario straordinario per la ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia-Romagna, Fazzolari afferma di non seguire la vicenda, lasciando intendere che la decisione sarà affrontata da altri all’interno del governo.