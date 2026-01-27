Dopo l’annuncio di un consistente rimpasto di giunta a Pisa, sono fioccate le reazioni politiche. Le forze di opposizione hanno espresso analisi negative. Diritti in Comune commenta che il rimpasto sembra più uno schema per impostare la campagna elettorale del 2028, con il sindaco che inizia a mettere pedine e assecondare i partiti che lo sostengono.

Il gruppo di minoranza critica l’accentramento di numerose deleghe da parte del sindaco e la scelta di affidare alcune di queste deleghe importanti, come lo stadio e i progetti Pnrr, all’assessora Scarpa. Questa mossa viene vista come un esperimento per capire se Scarpa possa essere la candidata della destra nel 2028.

Inoltre, Diritti in Comune esprime preoccupazione per il cambio di rotta nella delega alla sicurezza e alla Polizia Municipale, che viene riconsegnata alla Lega attraverso l’assessora Bonanno. Ciò viene visto come un tentativo di Conti di tenere viva la Lega in vista della campagna elettorale del 2028.

Il consigliere regionale Pd Antonio Mazzeo commenta che il rimpasto è la certificazione del fallimento di questa Giunta e un autogiudizio negativo sul proprio operato. Mazzeo afferma che cambiare continuamente assessori non significa governare meglio e che Conti appare come un allenatore che continua a fare cambi sperando che qualcosa accada.

D’altra parte, Fratelli d’Italia esprime sostegno alla scelta del Sindaco Michele Conti di nominare assessore Elena Del Rosso, definendola una professionista di livello. La presidente provinciale Serena Bulleri ringrazia Giulia Gambini per il lavoro svolto fino ad ora e confida che possa valorizzare le sue capacità in altri ruoli al servizio di Pisa e del partito.