Rimozione della Luminaria Natalizia a Verucchio: ‘Richiamo al Fascismo’

Il Comune di Villa Verucchio, situato in provincia di Rimini, ha deciso di rimuovere un addobbo natalizio a causa di polemiche legate a interpretazioni fasciste. La scritta luminosa “Xmas”, abbreviazione di Christmas, è stata installata su una rotonda, ma alcuni cittadini hanno fatto notare che potesse richiamare la Decima Mas, un’unità militare associata al fascismo. La questione è emersa principalmente sui social, dove la scritta ha suscitato contestazioni tra i residenti.

La sindaca Lara Gobbi, appartenente al centrosinistra, ha spiegato che in Italia “XMas” può avere diverse connotazioni, oltre a quella natalizia, anche riferendosi alla Flottiglia Mas. Per evitare ulteriori polemiche e rispettare i principi antifascisti, ha richiesto la sostituzione immediata dell’addobbo. Tuttavia, non tutti i cittadini concordano; un commerciante ha affermato che “il fascismo è nell’occhio di chi guarda”, e anche i consiglieri comunali di opposizione hanno manifestato perplessità riguardo alla decisione di rimuovere l’illuminazione.

Questa non è la prima volta che la sigla “XMas” genera polemiche in Italia. Recentemente, il controverso pensiero di Roberto Vannacci ha riacceso il dibattito, poiché la sigla ha radici storiche risalenti alla prima guerra mondiale, legate al Motoscafo Armato Silurante, utilizzato anche da Gabriele D’Annunzio. Questo mezzo, impiegato in operazioni contro la marina austro-ungarica, è attualmente esposto al Vittoriale. I contestatori richiamano inoltre la Decima Flottiglia Mas, il reparto dell’esercito italiano che, a partire dal 1941, portò il nome di “XMas”, noto per le sue alleanze con i nazisti durante la Seconda guerra mondiale, e per i crimini commessi contro i partigiani.

La reazione immediata del Comune di Villa Verucchio alla contestazione della scritta luminosa riflette una crescente attenzione verso simboli e nomi che possono evocare il passato fascista dell’Italia. La vicenda invita a riflettere sulle percezioni odierne riguardo a simboli storici e la loro rilevanza nel contesto attuale.