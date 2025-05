RiminiWellness OFF 2025: Energia e Benessere in Città!

È in arrivo la terza edizione di RiminiWellness OFF, evento dedicato al fitness e al wellness organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) e dal Comune di Rimini. Questa iniziativa, che si svolgerà parallelamente a RiminiWellness (in programma dal 29 maggio al 1° giugno), include oltre 200 eventi che coinvolgeranno l’intera città, trasformando vari spazi urbani in un palcoscenico dedicato al benessere.

Il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha sottolineato come l’evento favorisca l’attività fisica e il coinvolgimento della comunità. Gli eventi spaziano dal centro storico al Parco del Mare e lungo il litorale, promuovendo esperienze di energia e condivisione. L’AD di IEG, Corrado Peraboni, ha aggiunto che questa edizione mira a rafforzare il legame tra il salone e la comunità, estendendo anche ai numerosi visitatori previsti.

RiminiWellness occupa 190.000 metri quadrati, includendo 30 padiglioni e 6 aree tematiche dedicate a fitness, benessere, sport e alimentazione. Con il motto “Face Your Shades”, l’evento invita i partecipanti a esplorare nuove discipline. Tra le attività in programma si segnalano:

Adriatico, sull’Onda dello Sport : attività pratiche e dimostrazioni per tutte le età.

: attività pratiche e dimostrazioni per tutte le età. Maratonina dei Laghi : gara di mezza maratona il 31 maggio.

: gara di mezza maratona il 31 maggio. MOAB Court Experience : eventi dedicati al basket con inclusione di giovani atleti.

: eventi dedicati al basket con inclusione di giovani atleti. Yoga Terapeutico : sessioni guidate da esperti per il benessere personale.

: sessioni guidate da esperti per il benessere personale. Fluxo Sunrise Run e Fluxo All-In: eventi sportivi e ricreativi.

Questa manifestazione rappresenta un’importante opportunità per promuovere un approccio olistico al benessere e per coinvolgere la comunità in attività all’aria aperta.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net