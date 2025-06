Riminiwellness 2025: Successi, Crescita e Progetti Futuri

L’edizione 2025 di Riminiwellness ha registrato un’importante crescita, con un incremento del 32% dei visitatori rispetto al 2024 e un aumento del 30% delle presenze internazionali. Valentina Fioramonti, responsabile della manifestazione per IEG, ha evidenziato il notevole interessamento da parte degli espositori, con oltre 350 brand provenienti da 30 padiglioni, su una superficie di 190.000 metri quadrati.

Tra gli espositori, si è notata una maggiore presenza di marchi internazionali, in particolare produttori di attrezzature sportive. La fiera ha attirato anche buyer, personal trainer e appassionati di fitness. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, si è svolta l’iniziativa Riminiwellness OFF, che ha esteso l’evento a tutta la città, ricevendo un’accoglienza positiva dal territorio e una collaborazione attiva con gli enti locali.

Per il prossimo anno, è già in programma un’ulteriore attenzione ai temi dell’inclusività e dell’accessibilità, con l’edizione 2026 fissata dal 28 al 31 maggio. La manifestazione ha inoltre ottenuto una significativa visibilità mediatica, con 552 giornalisti accreditati e numerosi servizi su tv, radio e stampa specializzata.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net