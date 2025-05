RiminiWellness 2025: il Futuro del Fitness e Benessere

Inizia domani la diciannovesima edizione di RiminiWellness, evento di riferimento globale per la promozione di stili di vita sani. Fino a domenica 1 giugno, la Fiera di Rimini ospiterà migliaia di appassionati e professionisti del settore fitness, benessere e alimentazione sana. Organizzato da Italian Exhibition Group, l’evento trasformerà la Riviera in una vasta palestra, contribuendo a un settore che, secondo il Rapporto Sport 2024, genera oltre 24 miliardi di euro e impiega oltre 412.000 persone.

RiminiWellness occuperà 190.000 metri quadrati suddivisi in 30 padiglioni e sei aree tematiche. Tra queste, l’area Active, con 12 palchi e oltre 2000 ore di allenamenti, e i settori Health e Olistico, con un focus sulla prevenzione. Novità significativa di quest’edizione è l’Health Village, dedicato alla medicina sportiva, insieme all’Arena Nutraceutica e al potenziamento dell’area Foodwell, che ospiterà brand di alimentazione funzionale.

L’evento è un’importante piattaforma per i leader del settore, con la presenza di marchi globali come Matrix, Panatta, Technogym e oltre 32 brand del comparto Assosport. Saranno presenti 80 operatori internazionali e oltre 30 delegazioni estere, consolidando la sua posizione come hub strategico per il business del fitness.

Con oltre 80 eventi e convegni, tra cui il Forum “Sport e Sostenibilità”, RiminiWellness offre un’importante occasione di networking per professionisti. Tra le altre novità, il debutto del Fitness Franchising Day e la collaborazione con IFO International Fitness Observatory per uno studio sui consumatori fitness.

Date e orari: dal 29 maggio al 1 giugno 2025, dalle 9:30 alle 19:00 (fino alle 18:00 l’ultimo giorno), accesso da ingressi SUD, EST e OVEST.

