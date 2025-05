Rimini Wellness 2025: Il Benessere a 360 Gradi!

Rimini si afferma sempre più come la Wellness Destination per eccellenza, offrendo un mix di mare, sport, natura e cultura che promuove il benessere durante tutto l’anno. La città vanta una grande palestra all’aperto, il Parco del Mare, e offre varie attività outdoor nelle colline circostanti, oltre a rinomate terme e centri specializzati.

La manifestazione annuale RiminiWellness, che si svolge dal 29 maggio all’1 giugno, riflette questo legame con il territorio. Con il claim “Face Your Shades”, l’evento invita i partecipanti a confrontarsi con le proprie paure, trasformandole in una forza propulsiva.

L’edizione 2025 si estenderà su tutta l’area fieristica, inclusi i nuovi padiglioni inaugurati, e ospiterà eventi iconici come l’Italian Showdown e HYROX. L’Italian Showdown, giunto al decimo anniversario, è un’importante competizione di CrossFit® aperta a tutti, suddivisa in categorie per principianti, intermedi e avanzati. Questa gara non è solo un confronto fisico, ma festeggia la passione per il fitness.

HYROX, alla sua terza edizione italiana, proporrà tre giorni di intensa competizione. Questa fitness race, in crescente popolarità, combina corsa, allenamento funzionale e prove di forza, suddividendo i partecipanti in categorie come Open, Doubles, Pro e Relay. RiminiWellness si prepara a offrire un’esperienza unica per atleti e appassionati di fitness, favorendo un’atmosfera di condivisione e motivazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net